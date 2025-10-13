Procida, il sabato di paura sull’Agata: il giallo del portellone e l’autista salvato dall’airbag

A due giorni dall’incidente che sabato ha tenuto con il fiato sospeso il porto di Procida, restano da chiarire i dettagli tecnici del ribaltamento dell’Audi Q3 sul portellone del traghetto Agata. L’episodio, ormai noto, si è risolto senza feriti ma ha riacceso i riflettori sulle condizioni di ormeggio e, soprattutto, sul funzionamento del portellone.

Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo, con a bordo una famiglia diretta a terra, sarebbe rimasto impigliato nei pettini metallici della rampa nel momento in cui la nave ha leggermente indietreggiato. Dal ponte di comando, vedendo il mezzo in bilico tra mare e banchina, l’equipaggio ha deciso di azionare il portellone, richiudendolo verso l’interno per scongiurare la caduta del veicolo in acqua. La manovra, compiuta in pochi istanti, ha probabilmente evitato un esito ben più drammatico.

A evitare il peggio è stato l’airbag, che si è attivato proteggendo il conducente rimasto in auto mentre la donna e il bambino erano già riusciti a scendere.

Sul caso la Capitaneria di Porto di Procida ha aperto un’inchiesta sommaria per verificare eventuali anomalie strutturali o procedurali. Si punta a stabilire se il malfunzionamento dei pettini sia dipeso da un problema tecnico, da una manovra errata o da un difetto di allineamento. L’Agata è tornata in navigazione già dalla sera di domenica.