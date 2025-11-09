Procida, il presidio sanitario al centro del dibattito politico. Martedì arriva il commissario sull’isola

Dopo anni di battaglie legali, appelli istituzionali e tensioni politiche, la questione del presidio sanitario di Procida torna al centro dell’attenzione pubblica. L’annuncio della visita del nuovo commissario nominato dal Ministero della Salute, il dott. Giuseppe Gambale, prevista per martedì 11 novembre, ha riacceso il dibattito tra le forze politiche locali.

Il leader della minoranza, Avv. Luigi Muro, ha accolto con entusiasmo la notizia, definendola “una svolta” che potrebbe finalmente portare al riconoscimento di Procida come isola disagiata, con tutti i diritti sanitari che ne derivano. Muro rivendica il ruolo fondamentale dell’opposizione nel ricorso contro il piano sanitario regionale e sottolinea l’importanza di questa visita come primo passo concreto verso un presidio funzionale e tutelato.

Non tarda ad arrivare la replica del Sindaco Dino Ambrosino, che pur apprezzando la disponibilità al dialogo del nuovo commissario, esprime realismo e prudenza: i lavori in corso finanziati dal PNRR hanno limitato la piena operatività della struttura, e i tempi per una vera svolta – avverte – saranno tutt’altro che brevi. Il primo cittadino invita alla collaborazione tra le istituzioni, sottolineando che i risultati arriveranno solo con tempo, impegno e responsabilità condivisa.

Le parole del leader della minoranza, Avv. Luigi Muro: “Abbiamo avuto una bellissima notizia, finalmente il commissario nominato dal ministero su segnalazione del TAR verrà a Procida presso il nostro presidio sanitario per un sopralluogo strettamente connesso all’adozione finalmente di quell’atto che ci darà quello che noi da 7-8 anni reclamiamo con tante resistenze anche locali, con tanto scetticismo. Oggi siamo a una svolta: il commissario ha scritto e ha detto che martedì 11 sarà presso il presidio. Ci saremo anche noi lì non per nulla, ma per ringraziare innanzitutto il ministero e il commissario del lavoro svolto, ma per interloquire, essendo i principali ricorrenti che hanno contestato quello scellerato piano della Regione Campania di De Luca e del Commissario.

Finalmente Procida avrà un po’ di luce, ripeto, contro tanto scetticismo che veniva anche dalle istituzioni locali. Ma invece oggi quello che abbiamo promesso e sudato con tanta difficoltà sembra a portata di mano.

Credo che se il commissario venga a Procida perché sia pronto nel deliberare, sicuramente vorrà vedere lo stato dei luoghi, lo stato dell’arte, e poi finalmente doterà il nostro presidio sanitario di quella carta di identità che la legge, quale isola disagiata, ci dà per diritto.

Noi saremo sempre pronti a vigilare, a controllare, a sollecitare e a proporre, perché su questo punto della sanità non faremo mai un passo indietro ma sempre un passettino avanti per migliorare sempre la vivibilità dei nostri concittadini.”

Un intervento carico di soddisfazione e determinazione, quello di Muro, che sottolinea il ruolo dell’opposizione come protagonista attiva nel lungo iter che ha portato alla nomina del commissario. Il bersaglio principale resta il piano sanitario regionale, ritenuto inadeguato e penalizzante per un’isola che da anni chiede pari dignità e servizi essenziali.

La replica del Sindaco Dino Ambrosino: “Il 4 novembre si è insediato il dott. Giuseppe Gambale, dopo la ricusazione di Nino Postiglione e l’uscita di scena della dottoressa Maria Rosaria Campitiello. Praticamente è trascorso un anno solo per definire chi dovrebbe applicare la sentenza. Con un improvviso ed inspiegato cambiamento al Ministero della Salute, che punta su un nuovo nome, dopo 10 mesi di silenzio. Almeno però il nuovo commissario ha annunciato la sua disponibilità all’incontro: quella precedente non ci diede neppure risposta. Intanto la sentenza vittoriosa diventa ancora più antica: correva l’anno 2016.

Martedì il dott. Giuseppe Gambale viene a Procida per un sopralluogo al Presidio. Difficile immaginare che riuscirà a dirimere immediatamente la questione. Qui abbiamo bisogno di più servizi, e proprio in questo momento il Presidio Ospedaliero ha maggiori difficoltà ad offrirli. I lavori PNRR sono molto invasivi e risulta interdetta quasi la metà della struttura. Quindi occorrerà del tempo prima del ripristino di tante funzionalità. Altro che immediato provvedimento applicativo.

Lavoreremo per l’intesa tra le istituzioni consapevoli che i risultati arrivano con lo sforzo e la buona volontà di tutti. E con il tempo, perché il completamento del progetto non arriverà prima delle prossime elezioni comunali.”

Parole che invitano alla cautela e che pongono l’accento sulla complessità operativa attuale: cantieri aperti, spazi ridotti e una struttura ospedaliera non pienamente funzionante. Il sindaco, pur non nascondendo le difficoltà, rinnova la volontà di collaborare con tutte le parti coinvolte, nel rispetto dei tempi tecnici e delle necessarie sinergie istituzionali.

Le due dichiarazioni, pur con toni e prospettive diverse, convergono su un punto: Procida ha diritto a un servizio sanitario dignitoso e stabile. Che si tratti del riconoscimento formale come “isola disagiata” o del potenziamento strutturale del presidio, la comunità isolana si trova davanti a una rara occasione di attenzione da parte delle istituzioni centrali.

La visita del commissario Gambale rappresenta un momento spartiacque, ma anche un banco di prova per la politica locale: sarà capace di superare le divisioni per un obiettivo comune? Per ora, restano le parole. Da martedì, si attendono i fatti.