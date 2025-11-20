Procida, il presidio ospedaliero torna operativo. Tra diritto, sanità e confronto politico

Con un atto formale a firma del Commissario ad acta Giuseppe Gambale, nominato in esecuzione della sentenza del TAR Campania, Sezione I, n. 5842/2016, è stata definita la riorganizzazione del Presidio Ospedaliero “Gaetanina Scotto di Perrotolo” di Procida. Il provvedimento segna la conclusione di un lungo e complesso iter amministrativo e giudiziario, restituendo al presidio una collocazione strutturale nella rete ospedaliera dell’ASL Napoli 2 Nord.

Il presidio è ora riconosciuto come stabilimento del Presidio Ospedaliero di Pozzuoli, con una dotazione organizzativa che tiene conto della specificità insulare dell’isola e delle indicazioni normative del D.M. 70/2015, che prevede deroghe per le cosiddette “aree disagiate”.

La firma del Commissario ad acta è un atto sostitutivo, previsto per garantire l’esecuzione forzata di una sentenza passata in giudicato. Il TAR aveva riconosciuto il diritto della comunità procidana a una presenza ospedaliera coerente con i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), richiamando le norme nazionali che tutelano i territori insulari. Il nuovo assetto conferma la presenza di: 10 posti letto di Medicina generale; Pronto soccorso attivo; Sala operatoria per attività chirurgica minore; Servizi ambulatoriali e diagnostici; Realizzazione in corso di un posto di rianimazione (ex art. 20 L. 67/88).

Vengono inoltre istituite tre Unità Operative Semplici (UOS) – Direzione sanitaria, Pronto Soccorso e Medicina – incardinate nelle Unità Complesse del P.O. di Pozzuoli.

Il primo commento politico è arrivato dall’avv. Luigi Muro, leader della minoranza consiliare, che da anni ha sostenuto la causa dell’ospedale:

“Non neghiamo la nostra soddisfazione, perché saremmo ipocriti, le battaglie si fanno e quando si vincono vanno rivendicate, ma non è una battaglia mia, è una battaglia della comunità procidana, di quella sana, di quella che non stava contro per preconcetto, siccome è una battaglia che fa Luigi Muro, dobbiamo opporci.

Ricordate chi affermava di non credere al valore delle carte bollate pubblicamente, chi diceva che volevamo il Cardarelli, noi abbiamo sempre umilmente detto che abbiamo dei diritti che ci spettano, ce li hanno tolti e combattiamo.

Ora si passa alla fase successiva, che non è più una fase di carattere giudiziario, speriamo, ma una fase di attuazione. Una fase importante nella quale la comunità locale, soprattutto nei prossimi mesi, dovrà essere attenta perché l’ASL non dovrà toglierci ancora una volta quello che ci spetta.

Sapete bene che si voterà nei prossimi mesi di primavera, io prendo già sin d’ora un impegno che se dovessi essere io a rappresentare quest’isola, su questo argomento, su cui tra l’altro ho combattuto personalmente una battaglia di quasi 10 anni, non si farà un passo indietro.”

Nel pomeriggio è intervenuto anche il sindaco di Procida, che ha accolto con favore l’intervento del Commissario, ma ha voluto riportare il dibattito su un piano di lettura oggettiva e istituzionale: “È bello condividere delle emozioni, crea empatia e verrebbe anche a me il desiderio di esprimere sostegno. Ed in verità lo voglio proprio dire: sono veramente contento che il Commissario sulla questione ospedale ha messo la parola fine a questo tortuoso iter giudiziario. Sono soddisfatto, perché finalmente terminerà questa inutile contrapposizione tra di noi: a ben vedere ci siamo più disuniti tra procidani, che il Ministero della Salute rispetto alla Direzione dell’ASL.

Alla fine tra Tar, Commissario, Direttore Generale, Capo di Gabinetto e Presidente della Regione hanno tutti confermato la stessa identica organizzazione sanitaria che abbiamo a Procida da 20 anni, quando il buon Bassolino inaugurò il nostro Presidio Ospedaliero.

Vi invito a leggere il dispositivo che il Commissario ha pubblicato oggi. Stranamente fino ad adesso nessuno lo ha mostrato. Ci trovate il Cardarelli, i 20 posti letto, un organico autonomo presente sul posto per ogni branca di intervento? No. Si confermano i 10 posti letto già presenti, riassunti sotto il titolo di Medicina. I responsabili UOS saranno individuati ma possono restare a Pozzuoli. La sala operatoria è quella che c’è già e l’attività ambulatoriale pure è già prevista, tanto è vero che si sta ampliando la struttura ospedaliera con questa finalità.

In più, al di fuori delle carte bollate, noi addirittura abbiamo chiesto e ottenuto dalla Direzione dell’ASL un reparto per le cure più elementari per gli oncologici, che sono costretti ad andare in terraferma anche per i servizi basilari.

Ognuno può leggere e si può fare una idea razionale. La grande notizia di oggi è che è vero Procida vince, perché finalmente esce la salute delle persone dalla campagna elettorale locale.”

Il provvedimento del Commissario chiude un contenzioso giudiziario, ma apre una nuova fase amministrativa. Il riconoscimento giuridico del presidio, pur mantenendo invariato l’assetto storico, rappresenta un punto fermo che consente di programmare il futuro in maniera più stabile. Tuttavia, come evidenziano sia l’opposizione che l’amministrazione, l’attenzione ora si sposta sull’attuazione concreta delle misure, sulla qualità dei servizi erogati e sulla capacità delle istituzioni locali di fare sistema, oltre le appartenenze, a tutela del diritto alla salute dei cittadini procidani