Procida, il cammino silenzioso della “Cima Rossa”. Una panchina contro la violenza, un legame che unisce

Si è svolta ieri, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’iniziativa “Cima Rossa 2025”, promossa dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Procida in collaborazione con il Comune e le associazioni del territorio. Un’iniziativa che ha scelto di parlare attraverso i simboli: il cammino, il colore, il mare.

La mattina si è aperta con una passeggiata simbolica, un lento cammino collettivo che ha preso le mosse da Piazza Posta, cuore pulsante della vita isolana, per dirigersi verso la sede della Lega Navale. Non era una marcia, né una celebrazione. Era un gesto semplice, ma profondamente evocativo: un camminare insieme, uomini e donne, cittadini e istituzioni, come a tessere una rete invisibile, un filo rosso teso tra il ricordo e l’impegno, tra la memoria e la responsabilità.

Il nome dell’iniziativa, “Cima Rossa”, affonda le sue radici nel linguaggio dei marinai. La cima, nel gergo nautico, è una corda: serve a ormeggiare, a legare, a trattenere. Ma in questo contesto, quella cima è diventata metafora di un legame umano, una connessione tra persone, comunità, istituzioni. Dipinta di rosso, diventa un richiamo visivo forte, inequivocabile, al sangue versato, alla violenza subita, ma anche alla determinazione nel non dimenticare.

Dal 2023, la Lega Navale Italiana ha scelto questa immagine per unire le sue Sezioni e Delegazioni in un messaggio condiviso: contrastare la violenza di genere non è solo un dovere civile, ma una responsabilità sociale che coinvolge ogni ambito della vita comunitaria, compreso quello del mare, spesso visto come luogo neutro, ma che può diventare spazio educativo, simbolico, inclusivo.

Giunti alla sede della Lega Navale, i partecipanti si sono raccolti in un momento di silenzio e riflessione davanti alla panchina rossa che è stata lì inaugurata. Non si è trattato solo di una cerimonia, ma di un gesto destinato a lasciare un segno fisico e permanente nella geografia dell’isola. La panchina, collocata in modo visibile, resterà a testimoniare ogni giorno, con discrezione ma con forza, che la violenza sulle donne esiste, che ha volti, nomi, storie; ma anche che esiste una comunità che non vuole più voltarsi dall’altra parte.

Il rosso, colore scelto per la panchina, non è solo il colore della passione o della rabbia: è il colore del sacrificio, della lotta, della presa di coscienza. Sedersi su quella panchina significherà, per chiunque lo farà in futuro, entrare in contatto con qualcosa che va oltre la quotidianità: sarà un invito a ricordare, a riflettere, a prendere posizione.

In questo percorso, la Lega Navale Italiana – Sezione di Procida ha voluto ribadire che anche il mare ha un ruolo da giocare. Non solo come spazio fisico, ma come orizzonte educativo e simbolico. Il mare insegna il rispetto, la pazienza, l’equilibrio. Navigare, come vivere, richiede attenzione, collaborazione, consapevolezza. E proprio da questi valori, che da sempre animano l’attività della LNI, nasce il desiderio di trasformare l’esperienza marinaresca in uno strumento di inclusione e crescita sociale.

“Cima Rossa” non è solo un progetto, ma un modo nuovo di pensare il ruolo delle associazioni sul territorio: non più solo custodi di tradizioni e competenze, ma anche agenti di cambiamento culturale, capaci di offrire spazi di confronto, di ascolto, di educazione al rispetto e alla parità.

Quella che si è svolta ieri a Procida non è stata una manifestazione isolata. In contemporanea, in molte altre città italiane, le Sezioni della Lega Navale hanno promosso attività simili, tutte legate dal filo rosso della campagna. Ogni cima tesa, ogni panchina inaugurata, ogni cammino percorso, contribuisce a costruire una rete nazionale di consapevolezza, un movimento silenzioso ma potente che si oppone alla disumanità della violenza con la forza della solidarietà.

Procida, con la sua identità marinara, la sua storia di comunità e il suo spirito accogliente, ha così aggiunto un nuovo capitolo alla narrazione collettiva della “Cima Rossa”. Un capitolo fatto di gesti semplici, di presenze silenziose, ma cariche di significato. Un’isola che tende la sua cima, che inaugura la sua panchina, che guarda il mare e sceglie di non dimenticare.