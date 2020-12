Procida. Gli appuntamenti del 3 Dicembre Giornata Internazionale delle persone con disabilità

Domani, giovedì 3 dicembre si celebrerà la Giornata Internazionale delle persone con Disabilità. Istituita nel 1981 dall’ONU in occasione dell’Anno Internazionale delle Persone Disabili, al fine di promuovere una più ampia sensibilizzazione sul tema, e sostenere la piena inclusione delle persone con disabilità in ogni ambito della vita e ridurre ogni forma di discriminazione o violenza.

Il tema centrale individuato per quest’anno è: “Ricostruire meglio: verso un mondo post COVID-19 inclusivo della disabilità, accessibile e sostenibile”.

Un tema molto attuale ed impegnativo; certamente la situazione mondiale di pandemia che stiamo vivendo ha colpito più duramente le persone socialmente più deboli come le persone con disabilità, e da questo spunto sono derivate alcune riflessioni relative al mondo della scuola.

I ragazzi con bisogni educativi speciali (BES) ed in particolare gli studenti con disabilità, dallo scorso marzo ad oggi, hanno subito una riduzione ulteriore delle interazioni sociali, a favore di un aumento di fattori di stress, in un terreno a loro poco congeniale. La didattica a distanza è stata per la maggior parte degli studenti con disabilità molto difficoltosa poiché ha accentuato tutte le criticità che mettono a disagio i ragazzi, soprattutto la distanza con i propri insegnanti di sostegno, che ha reso ancor più complicato il processo di apprendimento cognitivo.

Il tema di quest’anno proposto dall’ONU ci ha fornito un assist, e abbiamo suggerito alle scuole di Procida un’attività didattica da svolgere durante questa settimana per sensibilizzare i giovani sui temi della disabilità. Sebbene le difficoltà imposte dalla pandemia non siano mancate, la scuola ha messo in campo tutti gli sforzi possibili, con i docenti di sostegno che hanno attivato incontri individuali personalizzati e dedicati alla riduzione delle distanze e delle difficoltà dovute al periodo particolare che tutti stiamo vivendo.

L’elaborato (un logo per la Giornata; un disegno; un tema; una canzone) può essere svolto da tutta la classe o da alcuni elementi, a seconda del grado scolastico di riferimento, per non far sentir solo lo studente e dare ai compagni la possibilità di cogliere e comprendere le difficoltà legate alla disabilità.

L’Amministrazione Comunale sarà, inoltre, presente al workshop dal titolo “Piano di Azione 2021 – 2022 del 3 dicembre per la promozione dei diritti delle persone con disabilità “Quali priorità per un’autentica inclusione?” organizzato dal Disability Pride Network.

L’Assessore all’Accessibilità

Lucia Mameli

“La mancanza di salute e la disabilità non sono mai una buona ragione per escludere o, peggio, per eliminare una persona” (Papa Francesco)