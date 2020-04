Procida. Giornata Mondiale sull’Autismo

In occasione della XIII Giornata Mondiale sull’Autismo, Procida si unisce alle iniziative proposte sul territorio per accendere una luce “BLU”, colore scelto dall’ONU per l’autismo.Questa luce simboleggia l’attenzione, l’interesse a conoscere le neurodiversità, a percepirle in modo diverso, a guardarle da un nuovo punto di vista; aumentare la chiarezza che tiene lontane le ombre del pregiudizio e della discriminazione.

Insieme alle professioniste di C’Entro – Persone e Relazioni invitiamo a:

– Guardare uno dei brevi corti o dei video che verranno pubblicati sulla pagina facebook che illustrano alcune delle caratteristiche dell’autismo e che possono essere spunti per dialoghi in famiglia sul tema: https://www.facebook.com/CentroPersoneeRelazioni/

– Preparare un disegno a tema “BLU”, o farsi una foto con un accessorio o un indumento blu, e condividerlo con l’hashtag #unaluceblu