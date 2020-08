Procida. Frana alla silurenza. Pronto intervento della Guardia Costiera

Procida – Fortunatamente non si trovava nessuno sotto allo smottamentto che poco fa ha interessato il tratto interdetto della spiaggia della silurenza.

Sul posto si sono portati nell’immediato gli uomini del Circomare Procida che con due mezzi via mare e una squadra da terra hanno verificato quanto stesse accadendo e certificato la non presenza di persone.

Il Circondario marittimo retto dal T.V. Calogero Carapezza ancora una volta sottolinea quanto sia importante per tutti non accedere ai tratti di litorale o stazionare nelle zone interdette alla sosta e alla balneazione e di rispettare le normative in materia.