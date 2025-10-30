Procida, fine ottobre all’insegna dei lavori pubblici. Sicurezza del costone di Callia e nuova mensa per i bambini

L’isola da si prepara ad accogliere l’inverno con due cantieri emblematici che riflettono l’impegno dell’amministrazione comunale nella tutela del territorio e nel miglioramento dei servizi pubblici. A cavallo tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre, sono infatti in corso due interventi di particolare rilevanza: da un lato, la messa in sicurezza del costone che sovrasta la spiaggia della Chiaia; dall’altro, la riqualificazione completa della mensa scolastica, ora più moderna, funzionale e sostenibile.

I lavori per la messa in sicurezza del costone di Callia, che si affaccia sulla baia della Chiaia, sono entrati nella fase operativa più delicata e spettacolare. Martedì, un elicottero ha iniziato il trasporto delle reti paramassi dal Monte di Procida fino all’area di cantiere, dove verranno progressivamente stese lungo il versante collinare per aderire alle irregolarità del terreno.

L’intervento, articolato e complesso, si svolge a un’altitudine di circa 30 metri sul livello del mare e interessa l’intero fronte che va dalla spiaggetta della Corricella fino al versante che guarda verso la baia della Chiaia. Nel dettaglio, oltre al posizionamento delle reti, sono previste trivellazioni orizzontali e chiodature profonde fino a 12 metri, necessarie per garantire la stabilità del costone e prevenire distacchi di materiale roccioso.

“Le opere pubbliche cambiano il territorio” – ha dichiarato il sindaco Dino Ambrosino – “e la fragilità delle nostre terre, più marcata rispetto a quelle settentrionali, richiede interventi radicali e specializzati”.

A differenza dei precedenti interventi sui costoni, eseguiti dalla ditta Sacosem, in questo caso i lavori sono affidati alla Unirock, realtà del nord Italia con una consolidata esperienza su superfici calcaree e vulcaniche. Il cantiere, oltre alla sua funzione primaria di messa in sicurezza, lascia intravedere una possibile prospettiva futura: il tracciato realizzato alla base del costone suggerisce l’idea di un collegamento pedonale diretto tra la Corricella e la Chiaia, un’ipotesi che potrebbe valorizzare ulteriormente la fruizione del litorale procidano.

Parallelamente, l’amministrazione comunale ha portato a termine un altro importante progetto: il completo rinnovamento della mensa pubblica scolastica, che torna a disposizione della comunità in una veste profondamente rinnovata.

“Dopo mesi di lavoro, l’area cucina con i locali annessi, i depositi, la dispensa e i servizi per il personale torna completamente rinnovata e più funzionale che mai” – ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici Rossella Lauro.

L’intervento ha previsto l’ampliamento degli spazi funzionali, il rifacimento completo degli impianti elettrico, idrico e sanitario, l’installazione di un sistema di illuminazione a LED e la conversione della cucina all’alimentazione a metano. Quest’ultima scelta risponde a criteri di maggiore sicurezza, efficienza energetica e sostenibilità ambientale.

Il progetto è stato seguito dalla ditta Opera Impianti e Costruzioni S.r.l., mentre la direzione dei lavori è stata affidata al Geom. Alessandro Scotto di Galletta e all’ingegnera Rossana D’Orio, figure professionali che l’assessore Lauro ha voluto ringraziare pubblicamente per la passione, la competenza e la dedizione con cui hanno affrontato ogni fase del cantiere.

“Questa mensa non è solo un luogo rinnovato” – ha aggiunto Lauro – “è un simbolo di cura, impegno e amore verso i nostri bambini”.

La mensa rappresenta oggi un’infrastruttura all’avanguardia, pronta a garantire un servizio migliore agli alunni e al personale scolastico, contribuendo anche a rafforzare il senso di comunità e l’attenzione ai più piccoli.

I due interventi in corso raccontano una Procida che guarda al futuro con concretezza e visione. Da un lato, la tutela del territorio e la prevenzione del rischio idrogeologico; dall’altro, l’investimento nei servizi educativi e nella qualità della vita. Due cantieri diversi per natura, ma accomunati dalla stessa volontà di custodire il presente e costruire un domani più sicuro, efficiente e a misura di cittadino.

In un momento storico in cui molte aree interne e insulari faticano a mantenere servizi e infrastrutture adeguate, Procida sceglie di agire, investire e innovare. Una scelta che, come sottolineato dagli amministratori locali, non riguarda solo l’efficienza tecnica, ma anche il valore simbolico e sociale delle opere pubbliche: luoghi, spazi e percorsi che migliorano la vita quotidiana e rafforzano l’identità collettiva.