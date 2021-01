Procida. Elezioni comunali. Terminata udienza al TAR

Napoli – E’ da poco terminata l’udienza davanti al TAR Campania sez II per l’annullamento delle operazioni e degli atti del procedimento elettorale per le elezioni comunali di Procida del 20 e 21 settembre scorso.

Dopo ampia discussione i difensori delle parti sono apparsi appagati da quanto rappresentato, al telefono l’avv. Angelo Primario difensore del controinteressato cons. Menico Scala, si è detto soddisfatto di quanto dibattuto.

L’esito dell’udienza in serata o al massimo lunedì.