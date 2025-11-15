Procida e l’Algeria. Un ponte tra passato e futuro nel segno del “Turismo delle Radici”

Un incontro istituzionale denso di significato si è svolto giovedì mattina presso il Consolato Generale d’Algeria a Napoli. Protagonisti dell’evento sono stati il Console Generale Chaouki Chemmam e una delegazione dell’Amministrazione Comunale di Procida, guidata dall’Assessore Leonardo Costagliola, in visita per rafforzare i legami storici e culturali che uniscono la piccola isola del Golfo di Napoli alle coste del Maghreb.

Al centro del confronto, il progetto strategico del “Turismo delle Radici”, un’iniziativa che si inserisce nel più ampio programma nazionale promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con l’obiettivo di valorizzare le storie dell’emigrazione italiana e di rinsaldare i rapporti con le comunità di origine presenti all’estero. Nel caso di Procida, tuttavia, questo percorso assume una connotazione particolarmente affascinante, poiché riporta alla luce un capitolo poco noto ma straordinariamente significativo della storia migratoria italiana: l’approdo dei procidani in Algeria nella prima metà del XIX secolo.

La vicenda affonda le sue radici nei primi decenni dell’Ottocento. A partire dal 1830, con l’inizio della colonizzazione francese del territorio algerino, numerosi isolani lasciarono Procida per cercare fortuna sulle coste africane. In un contesto segnato dalla crisi economica e dalla scarsità di risorse nelle isole del Golfo, l’Algeria appariva come una nuova frontiera, ricca di opportunità e in rapido sviluppo grazie alla spinta coloniale.

I procidani – pescatori, marinai, artigiani – si integrarono rapidamente nella società algerina, contribuendo alla crescita di città come Orano, Algeri e Bona (l’odierna Annaba), dove costituirono comunità coese e laboriose. In alcuni casi, i legami familiari e culturali si sono mantenuti vivi per generazioni, creando un autentico ponte umano tra le due sponde del Mediterraneo.

“È proprio da questa memoria condivisa che nasce la volontà di costruire un percorso di riscoperta e valorizzazione – ha dichiarato l’assessore Costagliola – che non si limiti al racconto del passato, ma diventi anche occasione di sviluppo turistico e culturale per il futuro.”

Nel corso dell’incontro, l’Amministrazione procidana ha illustrato le tappe del progetto che condurrà al 2026, anno in cui è previsto il culmine delle iniziative legate al “Turismo delle Radici”. L’obiettivo è ambizioso: non solo ricostruire le rotte migratorie e la storia delle famiglie procidane emigrate in Algeria, ma anche attivare una rete di cooperazione internazionale che coinvolga enti locali, istituzioni culturali, associazioni della diaspora e attori del settore turistico.

Il dialogo con il Consolato algerino rappresenta un primo, fondamentale passo in questa direzione. Il Console Generale Chemmam ha espresso apprezzamento per l’iniziativa e disponibilità a collaborare su progetti comuni, sottolineando l’importanza di promuovere una narrazione positiva e condivisa delle relazioni storiche tra Italia e Algeria.

“Ringraziamo il Console per la calorosa accoglienza – ha aggiunto Costagliola – e siamo lieti di poter annunciare che presto ricambieremo la visita, ospitando una delegazione algerina sulla nostra isola. Sarà un’occasione preziosa per rinsaldare l’amicizia tra i nostri territori e per avviare concretamente le attività previste dal progetto.”

Il concetto di “Turismo delle Radici” si fonda sull’idea di un viaggio che non è soltanto geografico, ma anche emotivo e identitario. Per molti discendenti di emigranti italiani, tornare nei luoghi d’origine dei propri antenati rappresenta una forma di riconnessione profonda con la propria storia familiare e culturale. In questo contesto, Procida – con la sua bellezza paesaggistica, la sua tradizione marinara e la sua storia migratoria – si candida a diventare una meta d’eccellenza per un turismo di qualità, sostenibile e ricco di contenuti.

Il legame con l’Algeria, in particolare, offre una prospettiva inedita e stimolante: da una parte, l’isola può riconnettersi con una parte dimenticata della propria diaspora; dall’altra, può creare nuove opportunità di dialogo interculturale, scambio economico e promozione territoriale.

“Guardiamo al futuro con entusiasmo – ha concluso l’assessore – ma con le radici ben salde nel passato. Solo conoscendo e valorizzando le nostre origini possiamo costruire una visione autentica e condivisa del domani.”

L’incontro di Napoli segna, dunque, l’inizio di un percorso che unisce memoria storica e progettualità contemporanea. In un’epoca in cui le migrazioni tornano spesso ad essere terreno di conflitto e divisione, iniziative come quella avviata da Procida propongono una lettura alternativa: le migrazioni come risorsa, come filo conduttore della storia mediterranea, come elemento fondante di identità plurali e dinamiche.

Il “Turismo delle Radici” non è solo un segmento di mercato, ma una forma di diplomazia culturale, capace di avvicinare popoli e territori attraverso il racconto delle loro storie comuni. In questo scenario, Procida e l’Algeria si pongono come esempi virtuosi di una cooperazione che nasce dal basso e che ha l’ambizione di lasciare un segno duraturo.