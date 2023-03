Procida e la vergogna del derby: Gerardo Lubrano Lavadera si dimette da Direttore Generale

Il sottoscritto Gerardo Lubrano Lavadera, in qualità di Direttore Generale del Procida Calcio, prende atto con rammarico di quanto accaduto allo Spinetti in occasione del derby con il Barano e ne prende le distanze.

Purtroppo, in presa diretta, non è stato possibile accorgersi dei cori e delle offese rivolte al mister Lubrano, essendo il gruppo societario in altra postazione rispetto a quello dei tifosi, che hanno agito in piena autonomia.

Il DG esprime piena solidarietà nei confronti dell’allenatore del Barano e di suo figlio Vittorio che, a più riprese, all’inizio di questa stagione sportiva, è stato invitato a vestire la maglia del Procida.

Mi sarebbe piaciuto parlare della partita, che ha visto la nostra squadra dominare ed esprimere un gran calcio, con una vittoria schiacciante firmata da due dei nostri giovani. Purtroppo, però, oltre all’aspetto tecnico, il Procida Calcio è da sempre portatore di valori di educazione e rispetto, che sono stati minati da alcuni comportamenti che non ci rappresentano.

Pertanto, il sottoscritto rassegna le proprie dimissioni dal ruolo di Direttore Generale.