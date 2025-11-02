Procida e la sfida della TARI. Attenzione alle utenze non domestiche e servizi su misura per un’isola in evoluzione

Nonostante diverse ditte che si sono succedute sul territorio, il Comune si distingue per il suo impegno nell’offrire un servizio di igiene urbana efficiente e calibrato sulle esigenze dei cittadini e delle attività produttive. Con un totale di 7.717 utenze soggette alla TARI (Tassa sui Rifiuti), di cui ben 1.654 sono utenze non domestiche (UND), l’amministrazione comunale ha intrapreso un percorso di innovazione e adattamento del servizio, cercando di coniugare qualità, sostenibilità e giustizia fiscale.

Le utenze non domestiche, che rappresentano circa il 21% del totale, sostengono il 40% dell’importo complessivo della TARI, un dato che testimonia il loro ruolo centrale nel sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Si tratta di un universo variegato, suddiviso in 31 categorie previste dal regolamento comunale, che include attività commerciali, artigianali, turistiche e di somministrazione alimenti e bevande.

Per rispondere alle specificità del mondo produttivo procidano, l’amministrazione ha implementato un calendario di raccolta rifiuti distinto da quello delle utenze domestiche. In particolare, durante il periodo estivo — dal 1° aprile al 30 settembre, con possibilità di proroga — la frequenza dei ritiri viene significativamente intensificata per far fronte all’aumento della produzione di rifiuti dovuto alla stagione turistica.

Un’attenzione particolare è rivolta alle attività di ristorazione, bar, pizzerie, take away e simili, che, soprattutto nei mesi estivi, rappresentano una delle sfide più complesse per il servizio di igiene urbana. Per queste categorie, il Comune ha previsto il ritiro quotidiano del cartone da imballaggio e la fornitura di attrezzature dedicate, al fine di agevolare la corretta separazione dei materiali e mantenere il decoro urbano.

Nella zona di Corricella, inoltre, la raccolta avviene via mare, una soluzione logistica innovativa che consente di svolgere il servizio in modo più rapido ed efficiente, riducendo l’impatto sul quartiere, caratterizzato da vicoli stretti e una forte vocazione turistica.

Ma l’attenzione dell’amministrazione non si esaurisce con la stagione calda. In risposta alle richieste degli operatori economici, si sta lavorando a una revisione del calendario invernale, con l’obiettivo di intensificare i ritiri nei fine settimana, quando l’attività di alcune utenze non domestiche, seppur ridotta rispetto all’estate, resta comunque significativa.

Questo approccio dinamico alla gestione dei rifiuti dimostra la volontà del Comune di adattarsi a un contesto produttivo in continua evoluzione, senza perdere di vista i vincoli di bilancio e la necessità di garantire un servizio efficiente per tutti.

Un altro elemento distintivo del tessuto economico procidano è rappresentato dalle strutture ricettive. Sono 433 quelle censite sull’isola: di queste, 142 operano tutto l’anno, mentre le restanti aprono solo per una parte dell’anno, secondo un modello di “accoglienza diffusa” che vede molte famiglie impegnate nell’ospitalità turistica in forma non imprenditoriale.

Per venire incontro a questa realtà, nel 2023 il Consiglio comunale ha approvato una modifica al Regolamento TARI che consente una più equa ripartizione dei costi per i bed and breakfast gestiti in ambito domestico. I titolari di utenze domestiche che svolgono attività di B&B nella propria abitazione di residenza, infatti, possono presentare istanza all’Ufficio Tributi per ottenere il calcolo della TARI proporzionato al periodo effettivo di esercizio dell’attività e alla superficie destinata all’accoglienza.

In base a questa nuova disposizione, per il periodo in cui l’attività è attiva, l’immobile sarà considerato una utenza non domestica, mentre per il resto dell’anno continuerà a essere classificato come utenza domestica. Una misura che mira a garantire maggiore equità e ad alleggerire il carico fiscale per chi svolge l’attività in forma occasionale e familiare.

Il sistema di gestione dei rifiuti sull’isola si fonda su un principio chiave: l’equilibrio tra qualità del servizio e sostenibilità economica. Le utenze non domestiche, pur rappresentando una minoranza numerica, hanno un impatto significativo sul sistema e richiedono soluzioni personalizzate, flessibili e puntuali.

L’amministrazione comunale, consapevole delle sfide poste da un’economia turistica in continua trasformazione, continua a investire in strumenti normativi, organizzativi e logistici per migliorare l’efficienza del servizio, ascoltare le esigenze degli operatori e garantire un ambiente pulito e decoroso per residenti e visitatori.

In un’isola che fa dell’accoglienza e della bellezza il proprio biglietto da visita, anche la gestione dei rifiuti deve essere all’altezza delle aspettative. E Procida, con il suo approccio innovativo e attento, dimostra di voler essere un modello di riferimento per realtà simili, dove turismo, ambiente e qualità della vita devono convivere in armonia.