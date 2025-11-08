Procida e il futuro del mare. I campi boe del Regno di Nettuno arrivano alla Chiaia

A largo di Ischia e Procida, dove la bellezza del paesaggio incontra la fragilità degli ecosistemi marini, prende forma un progetto che potrebbe cambiare il modo in cui viviamo e proteggiamo il nostro mare. Si tratta dell’iniziativa dell’Area Marina Protetta Regno di Nettuno, che ha recentemente avviato l’installazione dei primi campi boe ecocompatibili, pensati per offrire un’alternativa sostenibile agli ormeggi tradizionali delle imbarcazioni da diporto.

La prima sperimentazione è stata avviata a Lacco Ameno, sulla costa nord dell’isola di Ischia, ma l’obiettivo è chiaro: estendere il sistema ad altre aree sensibili dell’area marina protetta, tra cui Procida, con particolare attenzione alla baia della Chiaia, dove l’estate vede un picco di presenze nautiche che mette a dura prova l’equilibrio ambientale.

Le motivazioni scientifiche alla base del progetto sono solide. Le ancore delle barche, soprattutto se utilizzate in maniera indiscriminata, finiscono per danneggiare i fondali marini, in particolare le praterie di Posidonia oceanica, un habitat protetto a livello europeo. La Posidonia, spesso scambiata per un’alga, è in realtà una pianta marina vera e propria, fondamentale per la produzione di ossigeno, il mantenimento della biodiversità e la stabilizzazione dei fondali.

Ogni volta che un’ancora viene calata su questi tappeti sommersi, si crea una ferita ecologica difficile da rimarginare. Da qui l’idea di sostituire l’ancoraggio libero con gavitelli fissati in modo stabile al fondale, che permettano l’ormeggio senza impatti diretti sull’ambiente.

“È un passo importante verso una fruizione più rispettosa del mare”, spiega Antonino Miccio, direttore dell’AMP Regno di Nettuno. “Proteggere la biodiversità non significa vietare, ma regolare. Il nostro obiettivo è conciliare la tutela dell’ambiente con le esigenze della nautica e del turismo”.

A Procida, l’attenzione è rivolta in particolare alla baia della Chiaia, un’insenatura naturale tra le più iconiche dell’isola, caratterizzata da acque tranquille, fondali sabbiosi e una vista mozzafiato sul borgo della Corricella. Non a caso, è una delle mete preferite dai diportisti, che durante i mesi estivi affollano la zona con decine di barche e motoscafi.

Questa pressione, però, ha un prezzo: l’ambiente marino ne risente, la qualità delle acque peggiora, e la convivenza tra natanti e bagnanti diventa sempre più problematica. L’introduzione dei campi boe mira proprio a regolare gli accessi, delimitare le zone di ormeggio e garantire maggiore sicurezza sia per l’ecosistema che per le persone.

Il progetto prevede che l’accesso alla baia venga contingentato, con un numero definito di posti barca e ormeggi consentiti solo in aree attrezzate. Questo, secondo l’AMP, ridurrà l’impatto ambientale e migliorerà l’esperienza turistica, rendendola più ordinata e sostenibile.

Tuttavia, non tutto il tessuto locale per non dire nessuno sa dell’iniziativa. Diverse attività commerciali che operano nella zona, come stabilimenti balneari, ristoranti, noleggiatori di barche e servizi turistici, esprimono preoccupazione per i possibili effetti delle limitazioni previste.

Ovviamente nessuno è contrari alla tutela del mare ma è fondamentale che ogni scelta venga condivisa con chi lavora sul territorio. La baia della Chiaia è un’area viva e produttiva, e intervenire senza ascoltarci potrebbe danneggiare l’economia locale.

Le richieste sono chiare: concertazione, trasparenza e pianificazione integrata. Il timore è che una gestione troppo rigida possa scoraggiare il turismo nautico, una delle voci più importanti dell’economia isolana. A tal proposito sarebbe auspicabile un tavolo di lavoro permanente che coinvolga l’AMP, il Comune e le categorie economiche, per definire insieme modalità, tempi e regole della nuova gestione.

Dal canto suo, l’AMP Regno di Nettuno conferma che il progetto è ancora in fase sperimentale e che ogni intervento sarà preceduto da un confronto con le comunità locali. “Siamo convinti che la strada della sostenibilità sia quella giusta, ma sappiamo anche che va percorsa insieme”, ha ribadito Miccio.

L’esperienza di Procida – se ben gestita – potrebbe diventare un modello replicabile di gestione costiera integrata, capace di coniugare tutela ambientale, sviluppo economico e partecipazione attiva. Un esempio concreto di come la salvaguardia degli ecosistemi marini non sia un ostacolo, ma una risorsa per il futuro.

In un’epoca segnata da crisi ecologiche e cambiamenti climatici, anche una soluzione semplice come un campo boe può diventare simbolo di un cambiamento culturale più profondo: quello che ci invita a guardare al mare non solo come risorsa da sfruttare, ma come patrimonio da custodire. E Procida, ancora una volta, è pronta a fare la sua parte.