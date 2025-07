Procida, dramma sfiorato: salva una quindicenne grazie all’intervento dell’equipe del Gaetanina Scotto di Perrotolo

Nel tardo pomeriggio del 31 luglio, presso il Presidio Ospedaliero “Gaetanina Scotto di Perrotolo” di Procida, si è sfiorata la tragedia. Una ragazza di quindici anni è arrivata in pronto soccorso intorno alle ore 19, accompagnata dai genitori, in evidente difficoltà respiratoria. Grazie alla prontezza d’intervento e alla competenza del personale sanitario, la giovane è stata soccorsa in tempi rapidissimi, evitando conseguenze potenzialmente fatali.

Le prime valutazioni cliniche hanno permesso di individuare un’ostruzione delle vie respiratorie causata da un bolo alimentare. L’equipe composta dagli anestesisti R. Melluso e F. Molino, dall’internista F. Dello Vicario e dal chirurgo M. Pratilas è intervenuta con decisione, riuscendo a rimuovere il corpo estraneo e a stabilizzare la paziente. L’intervento ha evitato non solo il rischio di soffocamento, ma anche un probabile trasferimento d’urgenza fuori dall’isola, che avrebbe potuto complicare ulteriormente il quadro clinico. Attualmente la ragazza è in buone condizioni di salute ed è fuori pericolo.

L’episodio ha messo in luce, ancora una volta, la straordinaria dedizione del personale sanitario del presidio procidano, parte integrante dell’ASL Napoli 2 Nord. In un contesto in cui gli operatori continuano a lavorare nonostante la riduzione degli emolumenti, il caso di oggi rappresenta un esempio lampante di professionalità, spirito di servizio e attaccamento al proprio ruolo.

Un presidio, quello dell’isola, spesso sottoposto a pressioni e difficoltà logistiche, ma che ha dimostrato di poter garantire risposte pronte ed efficaci anche in situazioni di emergenza critica. Un servizio essenziale, tanto più in un territorio insulare dove il tempo, spesso, fa la differenza tra la vita e la morte.