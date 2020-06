Procida. Domani raccolta straordinaria e gratuita di inerti

Dalle ore 13.00 alle ore 16.30, saranno raccolti rifiuti inerti da demolizione/costruzione provenienti da utenze domestiche (Codice CER 170904).

Tale possibilità è offerta dal Comune di Procida a tutti i privati cittadini che ne avessero necessità, in via eccezionale ed in forma gratuita, nei limiti di 3 secchi da 40 litri circa (pari a 3 mastellotti utilizzati in edilizia della capienza di 0,04 mc ciascuno) ad utenza, previa sottoscrizione di dichiarazione (tra le foto, sotto) attestante la produzione propria e domestica del rifiuto, il non intervento di imprese ed il trasporto con mezzi propri.

Allo scopo sarà posizionato un mezzo su via IV Novembre, nei pressi del Centro di Raccolta Comunale. Le operazioni seguite e coordinate dagli operatori B.recycling srl.

Si raccomanda il rispetto delle quantità per la fornitura di un buon servizio.

Il modulo può essere scaricato dal sito www.comune.procida.na.it