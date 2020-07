Procida. Divieto di transito in via P. Umberto per lavori notturni

Dalle ore 21.30 di mercoledì 8 luglio e fino alle ore 8.00 di giovedì 9 luglio verrà interdetta via P. Umberto per la messa in sicurezza della strada con fresatura e asfalto caldo. Verrà istituito il doppio senso di marcia in via San Rocco e sarà gestito dagli operatori della Polizia Municipale sul posto.

Per ulteriori dettagli consultare l’ordinanza: http://alboprocida.asmenet.it/allegati.php?id_doc=7130748&sez=p&data1=07/07/2020&data2=10/07/2020