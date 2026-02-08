lunedì, Febbraio 9, 2026
Procida, crolla una parete nella ex caserma delle guardie a Palazzo D’Avalos

di Redazione Web
Procida, crolla una parete nella ex Caserma delle Guardie a Palazzo D’Avalos. Il cedimento è avvenuto questa mattina intorno alle 9.30 all’interno di una delle porzioni meno frequentate del complesso monumentale di Terra Murata.

L’area era chiusa al pubblico e al momento del crollo non erano presenti né visitatori né guide, circostanza che ha evitato conseguenze alle persone. Il sindaco Dino Ambrosino ha firmato un’ordinanza urgente con cui ha disposto la chiusura immediata dell’intera struttura fino al completamento dei sopralluoghi tecnici e delle verifiche di sicurezza.

La parete interessata appartiene a un edificio ottocentesco da tempo in disuso e già soggetto a limitazioni di accesso per le condizioni della muratura.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

