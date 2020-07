Procida. Consegna dei lavori per la Messa in sicurezza del Patrimonio Comunale

L’Assessore Rossella Lauro, con delega ai lavori pubblici, ha condiviso: “Questa mattina presso il Comune è avvenuta la consegna dei lavori per i fondi destinati a Procida per la Messa in sicurezza del patrimonio comunale

Insieme al Responsabile dell’Ufficio lavori Pubblici, l’arch. de michele, al Direttore dei lavori, il geom. Alessandro Scotto di Galletta e il responsabile della ditta esecutrice Edil Costruzioni, Graziano Onorato, abbiamo pianificato le lavorazioni che interesseranno il nostro territorio.

Come già avvenuto in questi anni, abbiamo raccolto le segnalazioni arrivate dai cittadini, sono state elencate le priorità e già da domani il cantiere darà il via ai lavori che interesseranno la sistemazione di basoli, sanpietrini, asfalto, messa a quota dei tombini con relativa pulizia.

Ma non solo: verrà subito messa in sicurezza la scala del Faro e l’accesso alla spiaggia da via Campi Inglesi.

Da lunedì i lavori interesseranno il lungomare della Chiaiolella con la rimozione dei dissuasori e subito dopo proseguiremo con la messa in sicurezza di via Carmine.

Arrivare oggi alla firma della consegna dei lavori vede un lavoro amministrativo senza precedenti dove dall’invio del decreto di finanziamento dal Ministero al Comune devono susseguirsi una serie di adempimenti legati al nostro bilancio, alla progettazione, all’affidamento, alla verifica dei requisiti per poi firmare il contratto e avviare le attività.

Ringrazio l’enorme sforzo fatto in questi mesi che ha visto gli uffici lavorare incessantemente.

Adesso ci dedicheremo alla parte operativa con il monitoraggio delle opere sia a livello amministrativo che operativo.”