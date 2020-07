Procida. Conferimento rifiuti per i contribuenti in partenza la domenica

Intervento dell’Assessore Titta Lubrano: “Grazie all’ausilio di B.Recycling ed alla collaborazione della Pro Loco di Procida, da domenica 12 luglio i contribuenti in partenza la domenica pomeriggio potranno liberarsi delle frazioni “secco non riciclabile”, “multimateriale”, “organico” presso il piccolo punto di raccolta presso la Stazione Marittima-Info Point dalle 17/00 alle 20/00 di ogni domenica.

Il servizio è dedicato a coloro che sono contribuenti TARI (es. proprietari di seconde case, locatari di lungo periodo) ma non dimorano sull’isola se non per pochi giorni e, pertanto, non riescono a conferire tutte le frazioni secondo il calendario.

Per poterne usufruire basta esibire la bolletta o il contratto di locazione, unitamente al biglietto (o prenotazione) d’imbarco.

Un servizio che finalmente entra nell’ordinario oggetto del contratto di igiene urbana per rispondere più completamente ai bisogni dell’utenza.

Diffondiamo tra i nostri contatti e con coloro che potrebbero essere interessati: l’isola con la sua bellezza e maggiore pulizia ci ringrazierà!”