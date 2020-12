Procida. ComunAlbero- come un albero vero

La Consigliera con delega alle Politiche Sociali, Sara Esposito, lancia l’iniziativa ComunAlbero. Questa mattina ha condiviso il seguente messaggio:

Si avvicina il Natale con la sua magia.Natale è famiglia, sorrisi, Natale è speranza, e quest’anno più che mai l’Amministrazione Comunale non poteva non pensare ai tanti bambini che hanno dovuto adeguarsi ai ‘ nuovi standard di vita’.DecoriamoCi e i Servizi Prima Infanzia del territorio hanno pensato a ComunAlbero, un’iniziativa che vede coinvolti tutti i bambini insieme alle proprie famiglie.

Ogni bambina e bambino (con l’aiuto dei genitori,nonni,zii) costruirà e preparerà una decorazione artigianale. Ricordiamoci che è bello dare una seconda vita agli oggetti, quindi diamo voce alla fantasia anche con creazioni nate con materiali semplici che abbiamo in casa, mettiamoli insieme e diamo un tocco speciale al nostro ComunAlbero.

Segui su fb i suggerimenti del gruppo DecoriamoCi e dei Nidi, ci divertiremo insieme anche da remoto!Attendi il nostro VIA e recati alla Casa Comunale dove potrai posizionare la tua decorazione sul COMUNalbero, scatterai la tua foto che potrai pubblicare su Facebook, taggando le nostre pagine social ed imbucare la tua letterina per Babbo Natale. Insieme aspetteremo il giorno dell’elezione delle 3 decorazioni più originali. In palio 3 giochi offerti da Bim Bum Bam.

E non dimenticare, vi aspettiamo in diretta Fb il 18 dicembre alle ore 17,30 per l’accensione del ComunAlbero.Per realizzare grandi cose, non dobbiamo solo agire, ma anche sognare; non solo pianificare, ma anche crederci, ed è quello che ci siamo immaginati per questo Natale speciale insieme a tutti voi!’