Procida, Citarelli: “Compattezza e lavoro, così siamo tornati protagonisti”

L’avvio di stagione del Procida Football ha sorpreso anche chi conosce bene le dinamiche del campionato. Punti pesanti, gioco in crescita e un’identità che si è ricompattata velocemente attorno alla figura di Mimmo Citarelli, tornato sulla panchina dei “grandi” dopo l’esperienza nel settore giovanile.

Il tecnico, accolto con calore dalla società e dall’ambiente, ha rimesso mano alla squadra costruendo un gruppo solido, guidato da un nucleo locale e da rinforzi che stanno incidendo fin da subito. In questa intervista, Citarelli ripercorre le sensazioni dell’avvio, l’importanza della compattezza e la sua voglia ritrovata di lottare per un Procida che vuole restare nelle prime posizioni.

Con Mister Mimmo Citarelli per commentare questo avvio convincente del Procida Football. Mister, quali sono le sensazioni dopo un inizio di campionato che ha già portato punti importanti?

“Stiamo facendo bene. Come ho detto anche ai colleghi, è un avvio forte, frutto del lavoro quotidiano. All’inizio nessuno ci considerava tra le favorite, anche perché la società mi ha sempre chiesto un campionato tranquillo. Però il lavoro con i ragazzi sta dando risultati: mi seguono alla lettera e stiamo facendo un ottimo inizio. Mi auguro di continuare così”.

Una formazione, quella di quest’anno, costruita anche attorno a diverse tue vecchie conoscenze. Non solo Gio Cibelli e i fratelli Costagliola, ma anche rinforzi come Ugo Invernini, che sta vivendo uno dei migliori avvii realizzativi della sua carriera. Qual è il segreto di questo Procida?

“Per il momento il segreto è la compattezza. Ci sono tanti ragazzi di Procida, la maggior parte del gruppo è dell’isola, e i giocatori arrivati da Ischia stanno facendo benissimo. Io sono contento, ma non bisogna mollare. Il campionato è pieno di insidie. Ci sono squadre con organici importanti: il Punto di Svolta, che è in ritardo ma resta forte; il Rione Terra; lo Stabia; e poi il Marianella, che sta primo in classifica meritatamente. Ha una bella squadra, un buon allenatore, una società solida con un direttore che conosce la categoria. Noi però siamo lì, pronti a farci trovare sempre pronti”.

Ritorni in panchina tra i “grandi” dopo un periodo dedicato al settore giovanile. Che impatto ha avuto questo rientro?

“È stato come farmi tornare la voglia. E quando quella voglia arriva, si sente forte. Prima mi era un po’ passata, ora invece è tornata. Sto lavorando tantissimo perché voglio fare bene. Sono sempre sul pezzo, ho lasciato tutto il resto e mi sto dedicando completamente alla squadra. Spero di continuare così”.

Che rapporto si è creato con la società del presidente Gerardo Lubrano e con tutto il gruppo dirigenziale del Procida?

“Benissimo. A Procida avevo lasciato un ottimo ricordo e mi hanno accolto alla grande. Mi hanno fatto sentire a casa. La società è tranquilla, mi ha affidato la squadra e non interviene mai nelle scelte, né Gerardo né il presidente Muro. È un ambiente sereno, lavoriamo bene e, nel nostro piccolo, non ci fanno mancare nulla”