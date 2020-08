Procida, chiazza in mare: intervento congiunto Regno di Nettuno e guardia costiera, falso allarme

Era materiale vegetale in galleggiamento. L’assessora all’ambiente Titta Lubrano: “Il mare dell’isola è pulito”





Nelle scorse ore è stata segnalata una chiazza sospetta, sulla superficie dell’acqua, nella zona della Chiaiolella, a Procida.

Con un tempestivo intervento dello staff dell’area marina protetta “Regno di Nettuno” insieme con il personale della guardia Costiera di Procida si è proceduto al prelievo, in più punti, di quello che è parso essere materiale di origine vegetale (in particolare fieno) e che sarà trasferito agli enti preposti per una accurata analisi.

“Ancora una volta ci piace sottolineare la sinergia tra istituzioni, in questo caso il Comune di Procida, l’area marina protetta e la guardia costiera, insieme al valido contributo dei cittadini che ci forniscono segnalazioni con sempre maggiore attenzione, a testimonianza di una crescente sensibilità verso i temi dell’ambiente”, spiega Antonino Miccio, direttore dell’area marina protetta Regno di Nettuno.

“Abbiamo a cuore la salubrità del nostro mare, che – come certificato dagli enti preposti – è un mare di qualità eccellente. Per questo, ad ogni sintomo di eventuale malessere, ci muoviamo d’urgenza”, sottolinea l’assessora all’Ambiente Titta Lubrano.