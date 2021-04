Procida: Cesarano dà pieni poteri a Simone Lubrano

Il presidente dell’Isola di Procida, Attilio Cesarano, molto probabilmente perché non ha condiviso la gestione di alcune recenti cessioni a titolo temporaneo, ha concentrato su di sé tutte le deleghe dirigenziali, nominando il tecnico Simone Lubrano quale unico delegato a trattare questioni relative al mercato.

Questa la nota dell’Isola di Procida: «Da oggi (ieri per chi legge, ndr) vengono ritirate alcune deleghe dirigenziali riguardanti in particolare la conduzione di trattative per la cessione o prestito di giocatori tesserati con ASD Isola di Procida.

Il Presidente Attilio Cesarano comunica che tutto ciò che riguarda il progetto tecnico del Procida Calcio e la sua gestione dei tesseramenti, compresa la decisione di eventuali prestiti e/o cessioni – prosegue il comunicato – è esclusiva prerogativa del Presidente in accordo con lo staff tecnico e del Mister Simone Lubrano al quale il Presidente Attilio Cesarano rinnova la sua totale fiducia per continuare con entusiasmo anche la prossima stagione. Nella speranza che tutto torni alla normalità».