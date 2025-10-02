Procida celebra la letteratura giovanile. Torna il premio “Il mondo salvato dai ragazzini – Elsa Morante”

Con l’arrivo dell’autunno, l’isola torna a trasformarsi in un palcoscenico di cultura e partecipazione giovanile. Sabato 11 ottobre si terrà infatti l’ottava edizione del premio letterario “Il mondo salvato dai ragazzini – Elsa Morante”, un’iniziativa che, anno dopo anno, ha saputo conquistare l’attenzione non solo del mondo scolastico ma anche di quello editoriale e artistico. Il premio è promosso dall’omonima associazione di promozione sociale fondata da Rino Scotto di Gregorio, da sempre impegnato nel valorizzare la parola scritta come strumento di crescita civica e personale.

A rendere unico questo premio è la sua giuria: composta interamente da studenti delle scuole medie e superiori, che hanno il compito – e il privilegio – di leggere, discutere e infine votare, in totale autonomia, l’opera vincitrice. Una scelta che sposta il baricentro del giudizio letterario verso i lettori più giovani, considerandoli non solo fruitori passivi ma veri protagonisti del processo culturale.

I libri finalisti

Tre i titoli in concorso per l’edizione 2025, tutti pubblicati da importanti case editrici per ragazzi e firmati da autori già noti al grande pubblico:

• “A luce spenta” di Laura Bonalumi (Einaudi Ragazzi): un romanzo che affronta con delicatezza i temi della perdita e della rinascita, attraverso lo sguardo di un’adolescente che impara a convivere con l’assenza e a ritrovare la luce dentro di sé.

• “Adesso o mai più” di Daniele Nicastro (Einaudi Ragazzi): una storia avvincente che mescola realtà e fantasia, in cui l’urgenza delle scelte e la consapevolezza del tempo diventano motore di crescita per i protagonisti.

• “Il principe azzurro” di Diego Cugia (Giunti): un’opera ironica e provocatoria che decostruisce il mito del salvatore romantico, invitando i giovani lettori a riscrivere i propri modelli di riferimento.

Ad accompagnare la lettura dei libri in gara, sarà proposto un reading teatrale delle opere a cura de L’Amato Libro, collettivo impegnato nella promozione della lettura attraverso performance agili e coinvolgenti.

Il libro vincitore riceverà la scultura “Nike”, realizzata appositamente dall’artista Arianna Spizzico, il cui estro creativo è da tempo al servizio di progetti che uniscono arte e impegno sociale. Alla scultura si aggiunge un premio in denaro di 500 euro, simbolo concreto di riconoscimento per l’autore e della valorizzazione della scrittura per ragazzi.

L’edizione 2025 introduce importanti novità che ampliano l’orizzonte del premio. Tra queste, un concorso di scrittura istantanea dedicato interamente alla poesia, rivolto ai ragazzi tra i 10 e i 14 anni, promosso dalla Fondazione Francesco Terrone. I partecipanti saranno chiamati a comporre un testo poetico sul momento, ispirati dai temi dell’infanzia, del sogno e della pace. Il componimento più significativo sarà premiato con la targa “L’urlo dell’innocenza”, che porta il titolo dell’antologia poetica pubblicata da Iris Edizioni.

Inoltre, grazie al sostegno del CSV Napoli ETS (Centro Servizi per il Volontariato), sarà assegnato per la prima volta un premio speciale alla migliore tesina di terza media che affronti tematiche sociali: dalla sostenibilità ambientale alla parità di genere, dal volontariato alle migrazioni. Un modo per valorizzare l’impegno scolastico come passo concreto verso la cittadinanza attiva.

Non mancheranno i momenti dedicati allo spettacolo e alla riflessione. Torna infatti la sezione “Scrivere mondi. Recitare storie”, che celebra il legame tra la parola scritta e la sua interpretazione teatrale. A condurre il momento sarà Luigi Di Fiore, noto al pubblico per il suo ruolo in Un posto al sole, che premierà l’attrice Daniela Ioia, uno dei volti più intensi della serie Mare fuori, per il suo contributo artistico e umano alla narrazione delle storie dei più fragili.

Ad aprire e chiudere la cerimonia di premiazione sarà la danza, affidata alle ballerine del Center Study Ballet, guidate dalla coreografa Manuela Di Costanzo. Le esibizioni saranno accompagnate da musiche ispirate al tema della pace e culmineranno nel lancio del messaggio COESIST, acronimo e simbolo della coesistenza pacifica tra religioni, culture e popoli. Un appello profondo, lanciato dai Felici Pochi agli Infelici Molti, affinché cessino le guerre e si apra un dialogo tra le differenze.

Scegliere Procida come sede del premio non è casuale. L’isola, continua a essere luogo fertile per la creatività e la sperimentazione culturale. Il suo paesaggio sospeso tra mare e mito, i suoi colori e la sua dimensione raccolta sembrano fatti apposta per accogliere i sogni e le parole dei più giovani.

Con questa ottava edizione, “Il mondo salvato dai ragazzini – Elsa Morante” si conferma non solo un premio letterario, ma un laboratorio di idee, passioni e visioni per il futuro. Un’occasione per ascoltare le voci delle nuove generazioni, troppo spesso ignorate, ma capaci di raccontare con autenticità, coraggio e poesia il mondo che verrà.