Procida celebra il 4 Novembre. Memoria, valori e soprattutto la pace al centro della cerimonia

Una giornata intensa, carica di emozione e significato, quella che si è svolta a Procida in occasione del 4 novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, istituita nel ricordo dell’armistizio di Villa Giusti del 1918, che segnò la fine della Prima Guerra Mondiale e rappresentò un passo decisivo verso l’unificazione del Paese.

Come da tradizione, il cuore delle celebrazioni è stato Largo Caduti in Guerra, dove si sono ritrovate le massime autorità civili e militari, insieme a numerosi cittadini, rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma, studenti e scolaresche, per rendere omaggio ai caduti di tutte le guerre e riflettere sul valore della pace e della democrazia.

La giornata si è aperta con la Santa Messa celebrata da don Marco Meglio nella chiesa di San Leonardo, momento spirituale che ha permesso alla comunità di raccogliersi attorno al ricordo di chi ha sacrificato la propria vita per la patria. Subito dopo, il corteo ha raggiunto Largo Caduti in Guerra, dove si è svolto il momento più simbolico della manifestazione: la deposizione della corona d’alloro al monumento ai caduti e lo scoprimento della nuova targa commemorativa, che riporta i nomi dei procidani caduti durante la Prima e la Seconda Guerra Mondiale.

La cerimonia ha vissuto momenti di grande commozione e solennità, sottolineati dalla presenza delle forze armate, della Polizia Locale, dei rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri, delle arciconfraternite locali, della Protezione Civile e di numerosi cittadini che hanno voluto stringersi attorno a un ricordo comune e collettivo.

Durante l’evento sono stati letti i messaggi ufficiali del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha voluto ribadire l’importanza della ricorrenza come momento di riflessione sull’identità nazionale e sui valori fondanti della Repubblica: la libertà, la democrazia, la solidarietà, la pace.

Presente alla cerimonia anche il sindaco Dino Ambrosino, che nel suo intervento ha sottolineato il ruolo fondamentale delle Forze Armate e dell’Ordine nel garantire ogni giorno la sicurezza e la libertà dei cittadini, anche in contesti internazionali complessi e pericolosi.

“Non possiamo dare per acquisiti i valori di democrazia e libertà. Sono beni che vanno difesi ogni giorno, con l’impegno concreto delle istituzioni, ma anche con la consapevolezza dei cittadini. Le guerre del passato e quelle attuali ci insegnano quanto la pace sia fragile, e quanto sia doveroso coltivarla”, ha detto il primo cittadino.

Uno degli aspetti più significativi della giornata è stata la partecipazione attiva degli studenti, invitati dalle scuole del territorio a prendere parte alla commemorazione. Un segnale forte che indica la volontà di trasmettere alle nuove generazioni il senso profondo del 4 novembre: non solo come celebrazione del passato, ma come educazione civica e memoria attiva.

A loro si è rivolto in modo particolare il generale Antonio Sarchioni, presidente della sezione procidana dell’Associazione Nazionale Carabinieri, promotore e organizzatore della manifestazione: “Questa è una giornata simbolica e importante. Sono i giovani di oggi, le nostre future generazioni, che devono ricordare quello che è accaduto e che sta accadendo anche in luoghi a noi vicini, affinché simili tragedie non si ripetano mai più.”

Nel suo intervento, il generale Sarchioni ha voluto sottolineare l’importanza di rendere omaggio a chi ha combattuto e dato la vita per un ideale più grande: un’Italia unita, libera e in pace. “Le forze armate, ieri come oggi, sono presidio di pace e sicurezza. La democrazia è un bene prezioso, ma non è scontato. Lo vediamo chiaramente osservando il contesto internazionale attuale, segnato da conflitti e instabilità. È per questo che tutti, ognuno nel proprio ruolo, dobbiamo impegnarci affinché la pace sia salvaguardata e promossa.”

La ricorrenza del 4 novembre a Procida si è dunque rivelata un momento di grande spessore civile e culturale, capace di unire diverse generazioni attorno a un messaggio comune: la memoria è la base della consapevolezza, e la consapevolezza è il fondamento della democrazia.

Attraverso gesti semplici ma significativi – come la nuova memoria dei 200 e passa procidani caduti, la deposizione della corona, la presenza delle scolaresche – la comunità ha rinnovato il proprio impegno a difendere ogni giorno i valori fondanti della Repubblica.

In un tempo in cui la pace appare sempre più minacciata, e la tenuta democratica richiede un’attenzione costante, giornate come questa rappresentano un’opportunità di riflessione collettiva e di rinnovata responsabilità.

Procida, con la sua storia e il suo senso profondo di appartenenza, ha dato ancora una volta prova di quanto sia importante non dimenticare, e quanto sia fondamentale trasmettere il senso della memoria e del dovere civico alle nuove generazioni, perché la pace e la libertà non siano mai date per scontate.