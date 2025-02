Procida, c’è il Virtus Liburia. Barano, Albertosi al “ri”esordio!

Il campionato di Promozione si avvicina alla sua fase conclusiva, con la 21a giornata che accende i riflettori su match cruciali per le sorti della stagione. A dieci turni dal termine, ogni squadra è chiamata a dare il massimo per avvicinarsi ai rispettivi obiettivi, che siano la salvezza diretta o la lotta per la promozione in Eccellenza. Il Procida si prepara a una sfida delicata contro la Virtus Liburia, una delle formazioni più solide del torneo.

Il team isolano ha recentemente fatto un passo importante verso la salvezza diretta, con una vittoria contro il De Lucia e un pareggio prezioso sul difficile campo della Sangiovannese. Grazie a questi risultati, il Procida ha accorciato a soli tre punti il distacco dal Nuova Napoli Nord, una diretta concorrente nella corsa alla permanenza in categoria. La Virtus Liburia, terza in classifica e reduce da una vittoria fondamentale nel big match contro il Real Grazzanise, si presenta come un avversario di tutto rispetto. La squadra di Pezzella, capace di imporsi 2-0 all’andata contro i biancazzurri, non ha intenzione di fare sconti. In quell’occasione, fu un gol di Della Gatta e un micidiale contropiede finalizzato da Maisto a regalare i tre punti ai liburiani, ma il Procida, galvanizzato dal momento positivo, cercherà di giocarsi tutte le sue carte.

Il Barano è chiamato a dare una svolta alla sua stagione. La squadra, attualmente ultima in classifica, sta attraversando un momento di difficoltà, con solo un punto conquistato nelle ultime cinque partite, ottenuto contro il Sant’Agnello.

Un bottino magro che ha sicuramente influito sul morale degli aquilotti e ha creato un clima di incertezze che mister Biagio Lubrano dovrà risolvere. Il tecnico del Barano è consapevole che non c’è più spazio per errori, soprattutto contro una squadra che, pur essendo anch’essa reduce da un periodo di alti e bassi, ha la possibilità di affrontare questo match con maggiore serenità, grazie al suo vantaggio di 6 punti sulla zona playout.

La Viribus Unitis ha vissuto un periodo positivo grazie alle vittorie contro Sant’Agnello e Pompei, ma le recenti sconfitte contro Il Punto di Svolta e Massa Lubrense hanno rallentato la sua corsa verso la salvezza. Il Barano ha bisogno di un segnale forte e immediato. La vittoria contro la Viribus Unitis sarebbe fondamentale non solo per la classifica, ma anche per rilanciare la fiducia in un gruppo che sembra aver smarrito il filo del gioco. La sfida arriva anche a pochi giorni dal recupero contro il Rione Terra, un’altra partita da non sottovalutare, in cui i ragazzi di Lubrano saranno chiamati a mettere in campo tutto il loro spirito combattivo. All’andata, il Barano si impose per 1-0 grazie alla rete di Monti. Ripetersi sarebbe un segnale importantissimo per provare ad uscire dal tunnel.