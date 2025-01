Procida, blitz contro l’abusivismo edilizio: quattro denunce e cantiere sequestrato

Continua la lotta all’abusivismo edilizio sull’isola. I Carabinieri della stazione di Procida, guidati dal Maresciallo Maggiore Antonio Di Francia, in collaborazione con l’ufficio tecnico comunale, hanno effettuato un sopralluogo in un cantiere di via Giovanni da Procida, rilevando presunte irregolarità nei lavori in corso.

Secondo quanto accertato, gli interventi attorno a una palazzina non sarebbero stati conformi alle autorizzazioni rilasciate. In particolare, per ridurre il dislivello tra la strada pubblica e il piano di calpestio del fondo, sarebbero stati abbattuti alberi e piante, compromettendo il paesaggio protetto da vincoli ambientali.

A seguito dell’ispezione, quattro persone sono state denunciate: i due committenti dei lavori, il responsabile del cantiere e il titolare della ditta esecutrice. L’intera area, di circa 200 metri quadri, è stata posta sotto sequestro.