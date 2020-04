Procida. Avviso pubblico: sostegno all’affitto delle abitazioni principali per emergenza covid-19

Intervento dell’Assessore Lauro: “Lunedì 27 aprile abbiamo approvato la delibera di Giunta che vede l’intervento del Comune per i Fondi regionali destinati ai Fitti per le persone che hanno subito danni dopo l’emergenza Covid-19. E’ il secondo bando della Regione Campania per il Sostegno ai Fitti. In questo caso le domande devono essere presentate al Comune, per cui abbiamo disciplinato la procedura con un Avviso pubblico ad hoc: “SOSTEGNO ALL’AFFITTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI PER EMERGENZA COVID-19”.

Potranno accedere al contributo i nuclei familiari titolari di un contratto di locazione, che hanno subito una diminuzione della capacità reddituale a seguito delle misure restrittive per l’epidemia da COVID-19.

L’ammontare del contributo concesso è pari al 50% del canone mensile, per tre mensilità, per un importo massimo complessivo pari a € 750,00.

La domanda va presentata al Comune tramite mail o su appuntamento contattando il Servizio di Segretariato Sociale ai numeri: 0818109245/0818109248.



Le famiglie devono presentare l’autocertificazione in cui si sottoscrive il possesso di tutti i requisiti di accesso al contributo.



Le persone devono dichiarare:

– la diminuzione del volume d’affari per i titolari di reddito di impresa, arte o professione;



– la riduzione del reddito da lavoro dipendente/assimilato.



La domanda per la concessione del contributo potrà essere presentata da un componente maggiorenne incluso nel nucleo familiare, anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione.



La domanda va presentata ai Comuni entro venerdì 8 maggio tramite le seguenti mail: sociali.procida@asmepec.it oppure servizisociali.proc@libero.it



I Comuni, ricevuto l’accredito da parte della Regione, provvederanno alla erogazione dei contributi a favore dei beneficiari nell’ordine di graduatoria per reddito.



E’ possibile scaricare l’Avviso e il Modulo dal sito del Comune di Procida:http://alboprocida.asmenet.it/allegati.php?id_doc=29110400&sez=p&data1=29/04/2020&data2=08/05/2020



Il Fondo nasce dalla legge 9 dicembre 1998 n. 431 art. 11 istituito presso il Ministero dei LL.PP. ora Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti intitolato “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione a favore di categorie sociali in possesso di determinati requisiti”.

Successivamente la Regionale Campania il 16 ottobre 2019 ha pubblicato sul BURC n. 68 dell’11 novembre 2019 le Linee Guida recanti la “Nuova disciplina regionale per la gestione dei contributi alla locazione”.

Oggi il Fondo ha la necessità di sostenere le famiglie che hanno subito perdite economiche a seguito dell’emergenza Covid-19.