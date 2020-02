Procida. Avviso Pubblico: Elenco dei componenti delle Commissioni di gara

Il Comune di Procida ha pubblicato un avviso pubblico per la costituzione di un elenco per individuare i Commissari di gara per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, ai sensi del Nuovo Codice dei Contratti.Attraverso la costituzione della Sezione II, il cui Responsabile è l’Arch. De Michele, verranno esaminate le candidature pervenute entro le ore 12:00 del 9 marzo e si procederà alla valutazione dei curriculum vitae presentati. Successivamente verrà formato un elenco di professionisti da nominare quali Commissari di gara.

L’individuazione della commissione di gara avverrà attraverso il sorteggio pubblico tra i componenti idonei ed in possesso dei requisiti alla procedura oggetto di gara/affidamento.

L’Assessore Lauro ha commentato: “Ringrazio l’Arch. De Michele che da qualche mese collabora con il Comune di Procida. La separazione dell’Ufficio Tecnico in due sezione ha dato la possibilità all’attività amministrativa di essere sostenibile e più efficace. La short list è il primo di una serie di strumenti attuativi, che mediante la pubblicazione di avvisi pubblici, verranno applicati presso il Comune. Promuoviamo strumenti aperti per garantire qualità, tempestività ed economicità alle procedure per l’individuazione di potenziali società, nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità, non discriminazione e parità di trattamento, espressamente previsti dalla vigente normativa”.