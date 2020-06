Procida. Assessore Rossella Lauro interviene sul cantiere in via P. Umberto

Intervento dell’Assessore Rossella Lauro, con delega ai lavori pubblici: “Sapevamo tutti che via P. Umberto non sarebbe stata una strada semplice, eppure abbiamo tentato di correre contro il tempo, contro ogni ostacolo.

Siamo riusciti a realizzare 100 m in un mese.

Seguendo il cronoprogramma aggiornato le lavorazioni sarebbero terminate a fine luglio.

Ecco perchè ci siamo dovuti rassegnare alla chiusura temporanea del cantiere per la pavimentazione in basolato perchè devono essere verificati gli impianti idrici e fognari con interventi puntali sui sottoservizi.

Solo dopo si potrà procedere con la ripavimentata a regola d’arte.

Mi sarebbe piaciuto concludere il progetto e per questo confesso di aver lottato al fine di terminare il tutto entro il mese di giugno, ma purtroppo le problematiche rappresentate ed evidenti non potevano essere superate senza l’ausilio di un tempo congruo.

Mercoledì 3 giugno alle ore 7.00 verranno riattivati di nuovo i semafori per mettere in sicurezza la strada come indicato sia dalla nota tecnica del Responsabile dell’ufficio lavori pubblici, l’arch. Gioacchino Rosario De Michele, che dall’ordinanza Sindacale n. 67 del 29 maggio 2020.

Ricordo che la costruzione della rete gas metano e’ terminata il 30 marzo con l’attivazione della condotta sull’isola come previsto da progetto.

A causa dell’emergenza sanitaria i 300 m di via P. Umberto vennero ripristinati di corsa in cemento sia per le forniture che cominciarono a scarseggiare che per il deposito del materiale di risulta ormai pieno.

Il cantiere si fermò ad aprile.

Appena la Regione Campania ha pubblicato i protocolli per aprire i cantieri pubblici in sicurezza ci siamo riorganizzati.

Ringrazio le persone ed i professionisti che mi hanno sostenuta in questa corsa contro il tempo: la qualità dei lavori non può e non deve essere derogata.

Tutta via P. Umberto merita un lavoro dignitoso come quello realizzato nei primi 100 m.”