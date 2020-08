Procida. Assessore Lubrano: “Quel che al mare diamo, il mare ci rende”

L’Assessore Titta Lubrano, con delega all’ambiente, ha condiviso: “In questi giorni sul versante della Chiaiolella abbiamo rilevato rifiuti in sospensione

Non provengono dalla nostra isola ma da altri luoghi a noi vicini e, purtroppo, da natanti. Portati verso riva da correnti.

Certo, qualcuno li avrà gettati pensando che non fosse affar suo.

Nulla di più sbagliato!

Poche sono le norme di buon governo di un’imbarcazione da diporto che si appresta a godere del mare e del sole:

– assicurare una buona messa a punto del motore, verificando periodicamente le eventuali perdite d’olio;

– seguire accuratamente il cambio dell’olio e della batteria (sono rifiuti altamente inquinanti oltre che pericolosi);

– usare prodotti di tipo ecologico per la manutenzione e quantità ridotte di detersivi, biodegradabili per docce e lavaggio della barca e delle stoviglie;

– mantenere a bordo tutti i rifiuti prodotti e scaricarli in porto debitamente differenziati ove esiste il servizio di raccolta;

– evitare di tenere il motore acceso oltre il dovuto, specie durante le soste (procedere a remi quando possibile nelle manovre di avvicinamento e allontanamento dalla costa);

– prestare attenzione alle operazioni di ancoraggio, per non danneggiare i fondali;

– procedere a velocità ridotta nella navigazione sotto costa e rispettare i limiti imposti dalle Aree Marine Protette

Le nostre spiagge pubbliche sono pulite quotidianamente alle prime ore del mattino e quanto raccolto, vi assicuro, non è da meno

Facciamo attenzione a come trattiamo il mare e l’arenile: sono anch’essi nostra casa.

Quando rientriamo, portiamo con noi tutti i rifiuti prodotti e, perché no, anche qualcosa raccolto lungo il cammino.

Facciamo la nostra parte con responsabilità, non è poco!”