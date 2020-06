Procida. Assessorato alla valorizzazione di Vivara

Intervento dell’Assessore Carannante sull’incontro avvenuto ieri con il Commissario Rino Esposito

L’Assessore Antonio Carannante, con delega alla Valorizzazione di Vivara, ha condivisoù: “Salutiamo con piacere la nomina del Funzionario regionale Arch. Simonetta Volpe come nuovo Responsabile tecnico della Riserva statale di Vivara, al quale garantiamo massima collaborazione.

Per l’apertura al pubblico dopo il Covid-19, Ieri sopralluogo con Carabinieri forestali, Procida volontaria, proprietari, Capitaneria e Carabinieri di Procida, Commissario della Riserva Rino Esposito e rappresentanti della Regione Campania, che ringraziamo.

Accolta anche la nostra richiesta per il trasferimento da Napoli a Procida della sede della Riserva.

Dopo tanta burocrazia inizia una nuova stagione per Vivara.”