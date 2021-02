Procida. Approvato regolamento per la nomina del Garante della Disabilità

- Advertisement -

L’Assessore con Delega all’Accessibilità Lucia Mameli, a seguito del Consiglio Comunale del 15/02 ha condiviso:

“Con l’approvazione del PEBA in consiglio comunale, l’approvazione del “Regolamento dell’Istituzione del Garante delle Persone con disabilità” è il risultato di un percorso avviato nel 2016, mai più abbandonato anzi seguito da ulteriori iniziative. Un tassello che si aggiunge per dare garanzie, che consideri la diversità un valore e che rifiuta logiche di emarginazione rispettando la cultura dei diritti di ogni individuo nella stessa maniera.

A seguito di avviso pubblico il Sindaco, previa selezione, nominerà il garante comunale.

L’incarico ha natura onorifica e verrà svolto a titolo gratuito con durata quinquennale, rinnovabile per una sola volta. Scaduto il termine, il Garante, rimarrà in carica per l’ordinaria amministrazione in attesa della nomina del successore.

Il Garante dovrà tutelare, a livello locale, i diritti delle persone a mobilità ridotta e delle loro famiglie con l’obiettivo di consolidare il rapporto diretto fra cittadini e amministrazione. Dovrà mirare, in particolare, all’integrazione e all’inclusione sociale in conformità dei principi costituzionali e della Convenzione Onu del 2009.

ln questa prospettiva il Garante dovrà:

1. assicurare che i servizi offerti siano attivi e funzionali;

2. segnalare eventuali carenze;

3. informare i cittadini sui loro diritti;

4. illustrare e proporre attività volte a sviluppare la conoscenza delle norme sulla disabilità interagendo con l’Amministrazione, le associazioni del terzo settore ed i soggetti direttamente interessati.

È necessario che la comunità e le istituzioni dimostrino sempre di più una crescente e significativa sensibilità nei confronti dei soggetti che necessitano di maggiore attenzione.

L’istituzione di una figura così importante è stata possibile grazie al lavoro svolto in questi anni con le Associazioni dell’area socio-assistenziale della consulta delle associazioni in particolare con l’Isola che non isola” e la UILDM sezione di Ischia (Unione italiana lotta alla distrofia muscolare) ma grazie anche ai tanti cittadini che volontariamente ci hanno supportato.

Un grazie va alla commissione consiliare competente ed al Consiglio Comunale.

Il Garante avrà un’attività molto impegnativa da svolgere ma sarà supportato dal nostro impegno e dalla nostra ostinazione per continuare a percorrere una rotta già tracciata”.