Procida al centro della ricerca archeologica: il Museo Civico sigla un accordo con ISMEO

Procida apre a nuovi scenari internazionali nel campo della ricerca archeologica. Il Museo Civico di Procida “Sebastiano Tusa”, istituzione culturale ormai consolidata a livello territoriale, ha annunciato la firma di una prestigiosa convenzione triennale con l’ISMEO – l’Associazione Internazionale di Studi sul Mediterraneo e l’Oriente. Una collaborazione strategica che promette di ampliare gli orizzonti scientifici e divulgativi del museo, proiettandolo in una rete globale di studi archeologici.

L’accordo sarà presentato ufficialmente domani alle ore 18:00, nel corso di una conferenza pubblica dal titolo: “L’Archeologia di Procida nel Museo Civico: nuove prospettive di studio e valorizzazione con ISMEO”, ospitata all’interno della suggestiva Cappella di Santa Maria della Purità, nel cuore della cittadella storica di Terra Murata. L’intesa tra le due istituzioni prevede una collaborazione scientifica e culturale articolata su più livelli, con l’obiettivo di promuovere la ricerca, la formazione e la diffusione del sapere archeologico legato a Procida e al suo territorio, in particolare l’isola di Vivara, da sempre scrigno di testimonianze preistoriche e protostoriche.

Tra gli obiettivi principali della convenzione figurano:

• Sviluppo di progetti di ricerca congiunti sulle culture del Mediterraneo, con accesso a bandi e finanziamenti nazionali ed europei;

• Istituzione di borse di studio ISMEO per giovani ricercatori coinvolti nelle attività del Museo Civico;

• Sostegno alla pubblicazione scientifica, attraverso un contributo economico alla collana editoriale del museo “Quaderni di Archeologia”, che da ora in poi porterà anche il logo ISMEO;

• Organizzazione congiunta di mostre, convegni, seminari, per la diffusione dei risultati delle indagini e per la promozione del patrimonio culturale procidano.

“Questa convenzione rappresenta un momento fondamentale per il nostro museo e per l’intera comunità di Procida”, ha dichiarato Nicola Scotto di Carlo, Direttore del Museo Civico. “Collaborare con un’istituzione del calibro dell’ISMEO, riconosciuta a livello internazionale per i suoi studi sul Mediterraneo e l’Oriente, proietta la nostra realtà locale in una rete globale. È un riconoscimento dell’inestimabile valore del nostro patrimonio e un’opportunità unica per approfondirne lo studio e garantirne la più ampia valorizzazione”.

L’evento di domani vedrà la partecipazione di numerose figure istituzionali e accademiche. Saluti istituzionali: Raimondo Ambrosino, Sindaco di Procida, Michele Assante del Leccese, Delegato alla Cultura del Comune, Paola Ricciardi, Soprintendente ABAP dell’Area Metropolitana di Napoli, Lucio D’Alessandro, Rettore dell’Università Suor Orsola Benincasa

Interventi previsti:

• Il Museo come istituzione culturale a 8 anni dalla fondazione

– Nicola Scotto di Carlo, Direttore del Museo Civico

• La sezione archeologica del Museo Civico di Procida

• L’ISMEO e il Museo Civico di Procida

• – Adriano Rossi, Presidente ISMEO

Il patrimonio archeologico: esposizione museale e adeguamento del laboratorio

– Federica Bertino, PhD student, Università Suor Orsola Benincasa

– Chiara Buonincontro, Responsabile Mediazione e Servizi Educativi del Museo

– Monica Scotto di Covella, Archeologa

Fondato nel 2017 e intitolato alla memoria dell’archeologo Sebastiano Tusa, il Museo Civico di Procida si è progressivamente affermato come punto di riferimento per la tutela e la promozione del patrimonio archeologico locale. La nuova convenzione con ISMEO rappresenta un ulteriore passo nel suo percorso di crescita, aprendolo a sinergie con università, enti di ricerca e istituzioni culturali nazionali e internazionali.

L’intento è quello di costruire un modello di museo territoriale dinamico, capace di coniugare la conservazione con l’innovazione, la ricerca scientifica con la divulgazione e la partecipazione attiva della cittadinanza.