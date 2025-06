Procida accende l’estate con la Sagra del Mare 2025. Tradizione, emozione e il grande concerto dei The Kolors

C’è un’isola dove ogni estate si racconta una storia d’amore. Un’isola che non si limita a conservare il passato, ma lo fa vivere, respirare, danzare tra le strade colorate e i profumi del Mediterraneo.

Quell’isola è Procida. E la sua festa più attesa è la Sagra del Mare.

La Sagra del Mare è molto più di un evento estivo: è l’anima dell’isola che si manifesta, è un rito collettivo, un omaggio al mare che nutre, protegge e racconta. È la voce di una comunità che non dimentica chi è e da dove viene, ma che ogni anno sceglie di celebrare con orgoglio le proprie radici.

Nel 2025, la manifestazione torna con un programma ricchissimo e coinvolgente, capace di unire le generazioni, di far dialogare la tradizione con la modernità, di incantare residenti e visitatori con la sua autenticità.

Il cuore pulsante della Sagra è senza dubbio l’Elezione di Graziella, uno degli appuntamenti più attesi e suggestivi. Quest’anno si terrà sabato 27 luglio.

Chi è Graziella? Non è solo un personaggio letterario nato dalla penna del poeta francese Alphonse de Lamartine, ma una figura simbolica, l’incarnazione della femminilità procidana, dell’eleganza, della forza e della fierezza di un popolo.

Ogni anno, giovani ragazze dell’isola — tra i 15 e i 25 anni — hanno la possibilità di diventare ambasciatrici di una storia d’amore senza tempo, indossando l’abito tradizionale ricamato d’oro e sfilando con grazia davanti alla propria comunità.

“Essere Graziella è molto più di un abito: è un messaggio d’amore per Procida.”

Le iscrizioni per partecipare all’edizione 2025 sono aperte fino al 30 giugno presso gli uffici comunali. È un’occasione unica per chi sente di portare nel cuore il valore della tradizione, la voglia di raccontare la propria terra, e il desiderio di scrivere una nuova pagina di questa storia collettiva.

A illuminare la Sagra del Mare 2025 ci penseranno anche le note, i bassi pulsanti e l’energia di una delle band italiane più amate degli ultimi anni: i The Kolors.

Il trio composto da Stash Fiordispino (voce e chitarra), Alex Fiordispino (batteria) e Dario Iaculli (basso) sarà protagonista del grande concerto del 29 luglio, in una serata che promette di trasformare Procida in un palcoscenico a cielo aperto.

Nati a Milano nel 2009, i The Kolors iniziano la loro carriera come resident band di Le Scimmie, uno dei locali storici della scena live meneghina. La notorietà esplode nel 2015 con la vittoria ad “Amici”, dove conquistano anche il premio della critica. Il loro album Out debutta al primo posto della classifica FIMI e ci resta per 12 settimane consecutive.

Con 24 Dischi di Platino tra Italia e estero, collaborazioni con artisti del calibro di Elisa e Mace, e un sound che mescola funk, elettronica e pop, i The Kolors sono pronti a infiammare il pubblico procidano con un concerto gratuito, aperto a tutti, nel cuore dell’estate.

La Sagra del Mare, però, non si esaurisce in due date chiave. È un contenitore di eventi, incontri, spettacoli.

Procida, in quei giorni, si trasforma in un teatro diffuso, dove ogni vicolo racconta una storia, ogni balcone diventa palcoscenico, ogni piazza un punto di incontro. È un’esperienza immersiva, dove il visitatore può toccare con mano l’identità dell’isola, assaporare piatti tipici, ascoltare leggende locali, ballare con la gente del posto, e sentirsi parte di una comunità che non ha mai smesso di credere nella bellezza delle proprie tradizioni.