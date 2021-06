Procida. 71a Edizione della SAGRA DEL MARE, aperte le iscrizioni per la Graziella

Sono aperte le iscrizioni per l’Elezione di Graziella 2021.

Per la partecipazione sono necessari i seguenti requisiti:

· Età compresa tra i 15 ed i 25 anni.

· Avere la disponibilità di un costume originale in tutte le sue parti o di una riproduzione dello stesso che sarà valutato da apposita Commissione Comunale (si precisa che il vestito originale sarà indossato esclusivamente nella serata finale dell’elezione di Graziella 2021).

· Essere nubili.

· Essere nate a Procida o figlie di almeno un genitore di origini procidane o essere residenti a Procida.

Ciascuna delle candidate sarà abbinata alla Grancia prescelta.

La fanciulla che al meglio incarnerà lo spirito della protagonista del romanzo “Graziella” di Alphonse de Lamartine, risultando vincitrice dell’edizione 2021, sarà presente alla Cerimonia inaugurale di “Procida Capitale Italiana della Cultura” del 22 gennaio 2022.

Il modulo della domanda di partecipazione si può ritirare e consegnare, debitamente compilato, presso l’ufficio Turismo del Comune di Procida entro le ore 12,00 di lunedì 5 luglio 2021.

Sono altresì aperte le iscrizioni per la partecipazione al Corteo delle Grazielline.

Per consultare l’avviso:

urly.it/3dmmk