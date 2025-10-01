Procida 2022: un’eredità culturale che parla al futuro. Al Campania Libri Festival il bilancio di un’esperienza d’eccellenza

Venerdì 3 ottobre, nella cornice del Campania Libri Festival 2025, si terrà uno degli appuntamenti più significativi della rassegna culturale: la presentazione ufficiale del “Rapporto di valutazione degli impatti sociali, culturali ed economici di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022”. Un titolo lungo, ma dietro cui si cela un lavoro di ricerca rigoroso e pionieristico che, per la prima volta, analizza in maniera scientifica e sistematica gli effetti generati da un evento culturale nazionale di tale portata.

L’incontro, che si svolgerà nella Sala Quinta Pagina (80 posti, dalle ore 11.15 alle 13.30), è curato dal Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e dal Dipartimento di Economia dell’Università della Campania “L. Vanvitelli”, in collaborazione con la Regione Campania e il Comune di Procida.

Alla tavola rotonda parteciperanno figure di primo piano del panorama istituzionale e accademico. Interverranno Felice Casucci, Assessore al Turismo della Regione Campania, e Rosanna Romano, Direttore Generale per le politiche culturali e il turismo della Regione. Sarà presente anche il Sindaco di Procida, Raimondo Ambrosino, che ha vissuto in prima persona l’evoluzione dell’isola da luogo simbolico a laboratorio di progettualità culturale.

Sul fronte accademico, prenderanno la parola Francesco Izzo, professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese e coordinatore scientifico del rapporto, e Dora Gambardella, professoressa ordinaria di Sociologia Generale, con il ruolo di co-coordinatrice scientifica. A completare il panel, Agostino Riitano, Direttore di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022, principale artefice della visione strategica dell’intero progetto.

A moderare l’incontro sarà Pasquale Raicaldo, giornalista e responsabile dell’Ufficio Stampa di Procida 2022, che condurrà il pubblico alla scoperta di un documento fondamentale non solo per comprendere il passato recente, ma anche per immaginare il futuro delle politiche culturali nei territori.

Il Rapporto di valutazione rappresenta un unicum nel panorama culturale italiano. Per la prima volta, infatti, viene adottato un approccio scientificamente accurato e multidisciplinare per misurare gli effetti di una Capitale Italiana della Cultura. Il documento non si limita a elencare successi o eventi, ma indaga gli impatti a lungo termine dell’iniziativa: dalla coesione sociale al rafforzamento dell’identità territoriale, dalla crescita turistica all’attivazione di nuove economie locali.

Particolare attenzione è riservata al “legacy effect”, ovvero all’eredità che un evento culturale lascia nel tempo. Il caso di Procida dimostra come l’investimento in cultura possa diventare un motore di sviluppo sostenibile, capace di generare valore ben oltre la durata dell’anno celebrativo.

Nel 2022, Procida ha saputo interpretare in modo originale e innovativo il ruolo di Capitale Italiana della Cultura, con un programma inclusivo e diffuso che ha coinvolto la comunità locale in modo attivo. L’isola ha dimostrato che anche contesti “minori” possono diventare centri propulsori di creatività, dialogo e trasformazione sociale, se sostenuti da una visione strategica e da una governance efficace.

Il rapporto, frutto di mesi di lavoro sul campo, restituisce in maniera documentata gli effetti concreti di questa esperienza: aumento dell’occupazione nel settore culturale e turistico, rafforzamento del tessuto associativo, crescita dell’attrattività del territorio, valorizzazione del patrimonio immateriale e delle tradizioni locali.

L’incontro del 3 ottobre non sarà soltanto un momento celebrativo, ma offrirà spunti di riflessione e strumenti utili per ripensare le politiche culturali a livello locale e nazionale. In un’epoca in cui la cultura è sempre più chiamata a dare risposte a sfide complesse – dalla rigenerazione urbana alla coesione sociale, dalla sostenibilità ambientale all’innovazione – l’esperienza di Procida rappresenta un modello replicabile.

Come sottolineano i curatori del rapporto, è fondamentale che le grandi iniziative culturali non siano eventi “a scadenza”, ma occasioni per innescare processi duraturi. Per farlo, occorre misurare, valutare, pianificare: solo così la cultura può essere pienamente riconosciuta come infrastruttura strategica per il futuro dei territori.

L’incontro al Campania Libri Festival sarà dunque un’occasione preziosa per amministratori, operatori culturali, studiosi e cittadini interessati a comprendere come la cultura possa diventare leva di sviluppo reale. Un dialogo aperto, tra numeri e narrazioni, tra analisi e visioni, per dare voce a un’esperienza che ha segnato un punto di svolta nel modo di intendere e realizzare le politiche culturali in Italia.