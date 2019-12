Procida 2020, Luigi Muro si candida a Sindaco. Procida può scegliere!

Procida 2020 : Cari amici vi propongo alcune mie riflessioni contenute nell ‘ intervista nella quale annuncio la mia candidatura a Sindaco di Procida. Da oggi parte un percorso , grazie agli amici che mi hanno sostenuto e mi sosterranno, che ci portera’ al prossimo confronto elettorale che determinerà la classe dirigente che amministrerà la nostra amata isola. Forza Procida! Posted by Luigi Muro on Friday, December 20, 2019

L’ex sindaco di Procida torna in campo dopo cinque anni in cui l’isola di Procida si è trovata nella sventura, come tanti altri posti d’Italia, ad essere amministrata dalla “chiccheria” della sinistra piddina che fa danni in lungo e in largo.