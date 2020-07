Procida. 118 e Guardia Costiera:donna soccorsa alla Chiaia

Procida – Nuovo intervento via mare per i medici del 118 in sinergia con la Guardia Costiera locale. Allertati per problemi ad una donna, i sanitari con il gommone B67 in dotazione al comando procidano, sono giunti in pochissimo tempo sulla spiaggia della chiaia.

Qui, dopo aver prestato le prime cure del caso, hanno fatto rotta verso il porto di Marina Grande dove ad attendere i militari e i medici del 118 era pronta l’ambulanza che ha poi condotto la signora al locale presidio Ospedaliero.

Fortunatamente nulla di grave per la signora.