Processo per il parcheggio della Siena: si parte il 16 ottobre con il togato ad Ischia

Ieri mattina, presso la Sezione Distaccata del Tribunale di Ischia, si è svolta l’ennesima udienza predibattimentale relativa al più importante processo edilizio della storia recente dell’isola d’Ischia: quello riguardante il parcheggio “La Siena” a Ischia Ponte.

Il giudice Rocco, dopo che il Presidente Coordinatore del Tribunale di Napoli aveva chiarito la competenza sulla fase predibattimentale, ha tenuto l’udienza cosiddetta “filtro” ed, al termine di una discussione brevissima — praticamente assente — si è riservato di decidere. Successivamente, ha emesso il decreto con cui dispone il rinvio a giudizio per tutti gli imputati, che dovranno comparire davanti al giudice togato presso la Sezione Distaccata di Ischia il prossimo giovedì 16 ottobre.

Il procedimento penale riguarda la realizzazione del contestato parcheggio multipiano “La Siena”, oggetto di un’indagine giudiziaria che ha portato al rinvio a giudizio di cinque persone.

Sono stati rinviati a giudizio Generoso Santaroni, Gaetano Grasso, Silvano Arcamone, Francesco Fermo e Giuseppe Mattera (unico presente in aula), con l’accusa principale di lottizzazione abusiva continuata in concorso. A vario titolo, vengono loro contestati anche altri reati.

Santaroni, in qualità di committente dell’opera, e Mattera, progettista e direttore dei lavori, sono imputati anche per violazione del Codice della Navigazione, per aver costruito in area vincolata paesaggisticamente e nella fascia di rispetto del demanio marittimo senza le necessarie autorizzazioni.

Mattera è inoltre accusato di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, per aver sottoscritto una SCIA contenente dichiarazioni ritenute non veritiere circa l’impatto delle opere.

Grasso è imputato per aver rilasciato un’autorizzazione paesaggistica considerata illegittima.

Arcamone e Fermo, funzionari comunali, sono accusati di aver concesso permessi di costruire in violazione della normativa vigente e di aver omesso i dovuti controlli, contribuendo — secondo l’accusa — alla realizzazione dell’opera.

Secondo la ricostruzione della Procura, l’intervento edilizio, oggi al centro del processo, ha portato alla realizzazione di un complesso di circa 28.130 metri cubi, comprendente un parcheggio multipiano, una sala polifunzionale e spazi esterni, in un’area vincolata, priva di destinazione edificabile e classificata come agricola.

L’accusa più grave: la lottizzazione

Gli indagati avrebbero proceduto alla lottizzazione abusiva materiale a scopo edificatorio di un’area privata di circa 7.000 mq, sita a Ischia, prospiciente via Pontano, su terreni identificati con le particelle n. 1, 260, 190, 192, 195 e 196 (come riportato nel Permesso di Costruire e nella Denuncia al Genio Civile), attualmente censiti catastalmente al Foglio 11, Particelle 1, 192, 196, 374 (derivata dalla soppressione della ex 190), 440 e 441 (da soppressione della ex 195).

Secondo l’accusa, la modifica e la riorganizzazione delle particelle — avvenute senza la necessaria comunicazione preventiva al Comune — sarebbero state finalizzate a rendere più agevole la realizzazione dell’opera. La trasformazione dell’area avrebbe comportato un significativo aggravio urbanistico, determinando un utilizzo del suolo non conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, e destinato alla costruzione di una struttura mastodontica semi-interrata, ancora da completare, composta da parcheggio, sala polifunzionale e relativi spazi pertinenziali, denominata “La Siena”.

Tale opera sarebbe funzionale al più ampio complesso edilizio a vocazione turistica dell’Hotel Miramare e Castello, per un volume complessivo pari a circa 28.130 mc.

L’intervento sarebbe avvenuto mediante la trasformazione di un’area agricola originariamente a vigneto, in assenza della qualifica di opera pubblica, mancando una delibera del Consiglio Comunale, un’evidenza pubblica e un contratto tra l’Amministrazione comunale e il soggetto privato. Il tutto in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico con protezione integrale, dichiarata di notevole interesse pubblico sin dal 1952 e oggetto di ulteriore tutela con il D.M. 08/02/1999, che ha approvato il Piano Territoriale Paesistico per l’isola d’Ischia. Tale piano ha valore normativo immediatamente vincolante e prevalente rispetto agli strumenti urbanistici comunali.