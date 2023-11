Processo a D’Andrea, parte il dibattimento per la gara “truccata” per il Porto di Lacco Ameno

Ugo De Rosa | Dinanzi al nuovo collegio si è svolta ieri l’udienza del processo al responsabile del III Settore del Comune di Lacco Ameno arch. Vincenzo D’Andrea e al coimputato Samuele Carannante per i fatti legati alla gara per la concessione del porto turistico di Lacco Ameno.

La Terza Sezione Penale (coll B) del Tribunale di Napoli, ha confermato la costituzione di parte civile Marina del Capitello scarl anche se la difesa di D’Andrea, sostenuta dall’avvocato Cristiano Rossetti, ne ha tratteggiato alcuni aspetti al momento rigettati dal tribunale e che, comunque, sono relativi alla valutazione del danno effettivo subito dalla società che gestisce l’approdo di Lacco Ameno e difesa dall’avvocato Michele Calise.

Dopo l’ammissione di tutti i mezzi istruttori richiesti dalle parti il processo è stato rinviato al 5 marzo. In quella data inizierà il dibattimento, cominciando dalla testimonianza di Giuseppe Perrella, le cui denunce fecero partire l’indagine della Guardia di Finanza alla base del rinvio a giudizio per il dirigente del Comune di Lacco Ameno e del rappresentante legale di Marine Sub, Carrannante. Oltre a Perrella sarà citato dalla Procura anche Paolo Cesino, di cui fu presentato un contratto di avvalimento falso per l’aggiudicazione della gara turbata.

LE ACCUSE

Secondo la prospettazione accusatoria del pubblico ministero dott. Luigi Landolfi sono due le contestazioni mosse a D’Andrea e Carannante, ad iniziare dalla turbativa d’asta, «perché, in concorso tra loro, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, D’Andrea, quale rup della gara di affidamento dei servizi di supporto alla gestione del porto turistico di Lacco Ameno per il periodo 01/7/2002 – 31/10/2022, indetta dal Comune di Lacco Ameno, Carannante, quale legale rappresentante della società Marine Sub Sas di Carannante Samuele & C, aggiudicatrice della gara, con mezzi fraudolenti, consistiti nel dichiarare falsamente di essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando, attraverso la produzione di un contratto di avvalimento, apparentemente sottoscritto tra la suddetta società Marine Sub e l’avvalente società Cesino Paolo & Co sas, completamente contraffatto in ogni sua componente, nonché della certificazione di attività rese apparentemente redatta sempre dalla suddetta società Cesino, contraffatta in ogni sua componente, turbavano la suddetta gara di affidamento». Reato accertato a settembre 2022.

Strettamente collegata alla prima è l’accusa di abuso d’ufficio: «Perché, in concorso tra loro, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, D’Andrea, quale rup della gara di affidamento dei servizi di supporto alla gestione del porto turistico di Lacco Ameno per il periodo 1/7/2002-31/10/2022, indetta dal Comune di Lacco Ameno, Carannante, quale legale rappresentante della società Marine Sub Sas di Carannante Samuele & C, D’Andrea Vincenzo, ufficializzando l’aggiudicazione della gara alla suddetta società Marine Sub Sas, con Determina di Aggiudicazione n. 94 del 26 luglio 2022, con conseguente ordine di sgombero alla società Marina di Capitello, che precedentemente gestiva il medesimo servizio, illegittima in quanto adottata in violazione del combinato disposto dell’art. 32 comma 7 e 33 comma I del D.Lgvo n. 50/2016 Codice degli Appalti (che prevede che l’atto della Commissione di gara sia solo una proposta e quindi atto assolutamente non vincolante e quindi non idonea a produrre effetti giuridici) intenzionalmente procurava a Carannante Samuele l’ingiusto vantaggio patrimoniale pari all’aggiudicazione della gara, con ingiusto danno per la società Marina di Capitello Scarl, con sede in Napoli alla via San Pasquale n. 48, di cui è legale rappresentante Perrella Giuseppe». Reato accertato il 26 luglio 2022.

IL CONTRATTO DI AVVALIMENTO FALSIFICATO

Nella corposa denuncia presentata alle fiamme gialle Giuseppe Perrella si soffermava anche su quel contratto di avvalimento contraffatto su cui dovrà riferire ai giudici nella prossima udienza Cesino. Riferendo: «Come è emerso dalla successiva pubblicazione avvenuta solo in data 26.07.2022, con verbale del 14.07.2022 ore 15:00 la Commissione attribuiva alla ricorrente il punteggio economico pari a 11,0304 ed alla Marine Sub S.a.s. il punteggio economico pari a 20,00, formulando parimenti la proposta di aggiudicazione in favore di quest’ultima in virtù del maggior punteggio totale conseguito (70,600) rispetto alla ricorrente (70,2344)».

E nel prosieguo della denuncia elencava altri dettagli significativi: «Ulteriore, forse più inquietante, elemento da segnalare è relativo alla valutazione effettuata dal Rup per l’affidamento del servizio.

Infatti, la società Marine Sub s.a.s. ai fini della partecipazione alla gara, ha fatto ricorso all’avvalimento con l’impresa ausiliaria Cesino Paolo & Co s.a.s. per sopperire alla carenza dei requisiti cristallizzati negli artt. 5.2.2 (requisiti di capacità economico finanziaria) e 5.2.3 (requisiti di capacità tecnica e professionale) del bando.

Ciò posto, come emerge dal verbale in seduta riservata del 12.07.2022 e del 14.07.2022, la Commissione in merito al contratto di avvalimento presentato in sede di gara ha evidenziato quanto segue: i) “il concorrente per comprovare la propria esperienza (requisito di capacità tecnica e professionale) ripropone la dichiarazione della Cesino Paolo & Co s.a.s. sopra richiamata secondo cui tale attività sarebbe svolta con continuità dal 2008 (data concessione) ad oggi. La superficie dello specchio acqueo della concessione di Cesino Paolo (4387 mq) e la superficie dei pontili galleggianti (447mq) oltre ad essere inferiori a quelli oggetto di gara non offrono indicazioni sul numero e sul taglio delle unità da diporto asservite”; ii) “il concorrente per comprovare la propria esperienza (requisito di capacità tecnica e professionale) ripropone la dichiarazione della Cesino Paolo & Co s.a.s. sopra richiamata secondo cui tale attività sarebbe svolta con continuità dal 2008 (data concessione) ad oggi. Non sono rilevabili… i nomi ed il numero degli operatori che dovrebbero essere distaccati presso il porto di Lacco Ameno in forza del contratto di avvalimento”.

Pertanto, la Commissione di gara condizionava l’affidamento del servizio alla Marine Sub s.a.s. alle seguenti verifiche: “1. la verifica di appartenenza del personale operativo indicato in sede di gara alle società concorrenti; 2. gli attestati sulle diverse qualificazioni professionali come rappresentato nel disciplinare di gara; 3. la validità del contratto di avvalimento della Cesino Paolo & Co nella forma e nei contenuti; 4. l’effettivo numero di ormeggiatori gestiti dalla Cesino… nel porto di Castellammare di Stabia; 5. l’effettivo numero di ormeggi gestiti dalla Cesino… nel Porto di Castellammare di Stabia valutati in sede di gara superiori a 200 unità; 6.- l’effettiva disponibilità delle attrezzature dichiarate in sede di gara dai concorrenti”».