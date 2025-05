Processione nel caos: Santa Restituta contesa tra parrocchia e comitato. La festa della vergogna e la scissione di Don Pasquale!

Quella che doveva essere una celebrazione di fede, tradizione e comunità si è invece rivelata una pagina nera nella storia religiosa e civile dell’isola d’Ischia. La festa di Santa Restituta, Patrona dell’isola, si è trasformata in un clamoroso fallimento spirituale e organizzativo, che ha messo in luce la profonda crisi del clero lacchese, ormai lacerato da lotte intestine e in rotta di collisione con i laici e i comitati che dovrebbero cooperare alla buona riuscita degli eventi religiosi.

Il culmine del disastro è andato in scena a bordo del traghetto “Tourist” di Medmar, dove il parroco Don Pasquale, esasperato da settimane di tensioni e decisioni prese alle sue spalle, ha abbandonato la processione e dismesso i paramenti sacri, lasciando nelle mani del Vescovo Carlo Villano le reliquie della Santa. Un gesto clamoroso e doloroso, che ha sancito il collasso del dialogo tra la guida spirituale della comunità e chi, in nome della tradizione, ha scelto di agire in modo autonomo e irrispettoso.

Una parrocchia spaccata

A Lacco Ameno il clima è incandescente da tempo, con la parrocchia dilaniata da guerre di potere tra comitati organizzatori e rappresentanti ecclesiastici. Ma quanto accaduto durante l’ultima processione via mare ha superato ogni limite. Contro ogni indicazione ufficiale, la statua della Santa è stata condotta fino a Forio, contravvenendo a un itinerario ormai consolidato da oltre un decennio e ignorando la volontà espressa del parroco.

Un atto di sfida, un colpo di mano che ha delegittimato il ruolo di Don Pasquale, trattato alla stregua di un figurante, anziché del pastore a capo della sua comunità. Di fronte all’ennesimo schiaffo istituzionale, il sacerdote ha perso la pazienza, lasciando il timone delle celebrazioni e scagliando parole amare e durissime contro coloro che, in barba alla liturgia e al rispetto per il culto, hanno anteposto l’esibizionismo e le faide personali.

Il silenzio rotto a colpi di grida

La scena del parroco che brandisce le reliquie in segno di protesta, gridando tra i fedeli sgomenti, resterà impressa come simbolo della deriva della festa. L’abbandono della processione, il rientro solitario in parrocchia e il gelo calato sulla prosecuzione degli eventi raccontano di una comunità allo sbando, incapace di riconoscere e rispettare le gerarchie, i ruoli, i riti.

Il Vescovo Carlo Villano, rimasto solo a portare il peso materiale e morale della celebrazione, ha tentato di salvare il salvabile. Ma ora non può più tacere. Il suo intervento è divenuto imprescindibile: è tempo di affrontare con fermezza e chiarezza il degrado morale e organizzativo che sta travolgendo la parrocchia di Lacco Ameno.

Un disastro che si poteva evitare

Le parole, trapelate in serata, che il Vescovo avrebbe rivolto ai vertici del comitato (“Sarei dovuto andare via con Don Pasquale”) confermano la gravità della situazione. Ma più ancora l’arroganza della risposta (“La prossima volta la festa fattela tu con questi quattro preti”) dà la misura del disprezzo con cui una parte della comunità ha deciso di trattare l’autorità ecclesiastica.

Il Giubileo avrebbe dovuto essere un’occasione di riconciliazione e rinnovamento spirituale. Si è invece rivelato il teatro di una scandalosa rappresentazione dell’anarchia e dell’egoismo. Le ferite lasciate da questa giornata sono profonde. Spetta ora al Vescovo Villano ricomporre i cocci, mettere ordine, ristabilire la dignità del culto e del clero e – se necessario – prendere decisioni drastiche per restituire alla comunità religiosa di Lacco Ameno una guida stabile, rispettata e soprattutto ascoltata.

La festa di Santa Restituta 2025 passerà alla storia. Non per miracoli, ma per la vergogna.