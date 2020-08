Processati i CAS di Luglio ed Agosto, liquidazione in tempo utile per il voto di settembre

Ida Trofa | CAS a Casamicciola. Dopo Giugno gli uffici si ricordano anche dei contributi per Luglio ed Agosto. Le liquidazioni giusto in tempo per le elezioni di settembre, soprattutto quelle regionali con lo sciacallaggio locale. Solo nelle scorse ore, infatti, vi avevamo raccontato del vergognoso ritardo nei pagamenti dei CAS per Giugno 2020. Pagamento arrivato solo in questo agosto e in attesa di convalida da parte del Commissario per la Ricostruzione. Pesante questa attesa e quanto disagio per gli sfollati! Ora, a stretto giro, arrivamp anche le liquidazioni (salvo via libera del Dottor Carlo Schilardi ) dei mesi di Luglio ed Agosto.

Tempi tecnici e lungaggini burocratiche che ci porteranno, a ben vedere, sotto sotto le urne, in tempo utile per il consueto scambio di diritti passati come favori politici. E’ stato cosi stabilito di concedere il contributo per l’autonoma sistemazione CAS – inerente il mese di Luglio 2020 per la somma di 424.783,88 euro occorrente per il riconoscimento di cui sopra.

A seguire la convalida di agosto 2020 – relativo al sisma del 21 agosto 2017 ai sensi dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.476 del 29/08/2017, della nota del Commissario Delegato n. 245 del 23/10/2017 e del Decreto n. 17 del 21 Febbraio 2019 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione, ai nominativi elencati dagli uffici del Capricho per la somma di 423.403,23 euro occorrente per il riconoscimento agosto 2020.

La somma di 424.783,88 euro e la somma di 423.403,23 euro per le attività di che trattasi saranno pagate successivamente all’accredito dell’importo da parte del Commissario. Il solito andazzo e la solita Italia.