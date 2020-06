Problemi al traghetto Medmar. Caos e rabbia a bordo

Problemi per i collegamenti marittimi da e per le isole. Un problema tecnico, un contrattempo alla nave traghetto operativa sulla tratta Pozzuoli-Ischia ha causato qualche grattacapo alle autorità e diversi malumore tra i viaggiatori. Il traghetto Benito Buono della Compagnia Medmar si è arenato a pochi metri dal porto puteolano. Fortunatamente è riuscita positivamente l’operazione di disincaglio. La nave, trainata e portata via dalla secca, è cosi ripartita effettuando i previsti collegamenti. Non sono però mancati i mugugni e la rabbia dei viaggiatori che lamentano l’eccessivo caos e la mancanza di informazione nel merito dell’incidente occorso. “Non posso non denunciare quanto sta accadendo nel porto di pozzuoli….fermi a pochi metri dalla banchina. Il problema non è nemmeno questo per me…ma piuttosto la zero assoluta assistenza a bambini e persone anziane, nessuno della medmar presente sulla nave che dia spiegazioni o che chieda come va…zero. Mi spiace molto. Amo ischia ma dovrebbero rivalutare un attimo tante cose….uno schifo!“- scrive la passeggera Rossella Marrazzo sul suo profilo social. Insomma nulla di buono sotto il sole dei trasporti da e per le isole di Ischia in questa difficile estate già flagellata dal Covid-19. I collegamenti con le navi traghetto proseguiranno, ma con due ore di ritardo. Disagi e polemiche a gogo.