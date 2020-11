PRO. Covid-19 e zona rossa: si a deroghe per le isole minori.

Vito Iacono | Zona Rossa? Speriamo duri poco e chi di dovere colga la occasione per sistemare le cose. Intanto ho già sollecitato il Coordinatore dell’Unità di Crisi della Regione Campania affinché si attivi per chiedere deroghe al Governo per le piccole Isole della Campania, e non solo per favorire gli spostamenti tra i vari comuni. Spero che altrettanto vorrà fare il presidente dell’ANCIM anche per le Isole Minori delle altre Regioni Italiane costrette in zone rossa.

La mia è solo una proposta politica, giustamente criticabile, non condivisibile, ma una proposta politica e basta, che non confligge con le preoccupazioni espresse nei giorni scorsi, per quello che sta accadendo, sulla premura affinché vengano rispettate le regole imposte. Solo una proposta politica tesa a far si che l’applicazione delle giuste e severe misure di contenimento nelle Isole Minori vengano applicate senza tenere conto dei limiti territoriali dei singoli comuni.

Non nascondo che dopo la decisione del Governo mi sarei aspettato iniziative da parte dei sindaci che andassero in questa direzione, anche costituendo l’unione dei comuni della polizia municipale, per coordinare controlli e governare insieme la fase di applicazione del lockdown.

Non c’entra niente il dibattito sul Comune Unico, il quadro normativo ordinario prevede tali possibilità.

Penso che l’applicazione della zona rossa intesa da applicare sulla intera isola ottimizzi spazi e servizi disponibili, favorendo la migliore gestione della emergenza anche alla luce delle criticità derivanti dalle aree e dalla famiglie colpite dal terremoto oltre che per la gestione dei servizi socio assistenziali.

Diritti non favori dettati poi dalle faq, dalle deroghe locali, dalle scorciatoie.

Oltre le Isole c’è il mare ed all’interno ci si deve poter muovere utilizzando tutta la terra disponibile anche se non è del mio comune.

Penso che serva anche a limitare le lunghe file all’ingresso dei supermercati o degli uffici, ed a governare lo stesso traffico, particolarmente intenso nelle aree a più alta densità abitativa.

Però ripeto, è giusto non condividere, ma vi assicuro che non è il tempo di proposte populistiche o tese a recuperare attenzioni o like.

E’ tempo di fare qualcosa.