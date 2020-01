Privato al Privato, Comune al Comune e per la Curia ci sarà la Soprintendenza

Ida Trofa | Si è tenuto ieri, presso la sede comunale provvisoria di Piazza Marina, il tavolo tecnico sulla cosiddetta ricostruzione pubblica “sacra”. Chiese e luoghi di culto al centro del dibattito quale estrema sintesi della querelle accesasi nel merito della nomina degli Enti Attuatori da parte del Commissario per la ricostruzione Carlo Schilardi. Obbiettivo dichiarato: individuare il soggetto attuatore negli interventi di ripristino degli edifici di culto!

Chi pensava che la ricostruzione pubblica fosse una passeggiata, rispetto al dramma dei privati, dovrà certamente ricredersi alla luce dei fatti. La discussione sugli incarichi, le nomine e i ruoli è lunga, durissima e articolata e, di certo, non si è conclusa con l’incontro del Capricho.

Un tavolo tecnico operativo per decidere chi gestirà la ricostruzione degli edifici di culto a cui era stato invitato il Ministero per i Beni e le Attività Culturali per il tramite della Soprintendenza, la Diocesi di Ischia e il Commissario alla Ricostruzione post sisma.

Il summit si è svolto alla presenza dei rappresentanti del Comune di Casamicciola Terme, della Curia vescovile di Ischia e della Struttura Commissariale.

Assenti il Ministero per i Beni e le attività Culturali con la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio nella figura dell’ Arch. Marco De Napoli, così come il Segretariato Regionale per la Campania, Arch. Catello Pasinetti.

Per la Diocesi di Ischia, invece, è intervenuto il responsabile dell’ Ufficio Arte Sacra – Beni Culturali – Edilizia di Culto, il direttore Don Emanuel Monte con il Parroco Pro Tempore S.S. Maria Maddalena Penitente, Don Luigi Ballirano. Assente il Parroco Pro Tempore S. Antonio, Don Gaetano Pugliese.

La legge di ricostruzione n. 130 del 2018 all’articolo 26 prevede la predisposizione e l’approvazione di un piano delle opere pubbliche, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Poco più di una settimana fa il Commissario alla Ricostruzione Carlo Schilardi aveva inviato una nota in cui, proprio in vista dell’approvazione del primo piano di interventi, chiedeva un elenco di tutti gli edifici pubblici e le opere pubbliche danneggiate dal terremoto, che necessitano di interventi di riparazione o ricostruzione.

Fra l’altro, con una precedente nota, lo stesso commissario aveva chiesto in relazione agli edifici di culto di comunicare chi tra il Comune, la Curia e la Soprintendenza, dovesse eseguire in concreto gli interventi. Un dato necessario per la successiva assegnazione dei finanziamenti.

L’obbiettivo, dunque, è predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Approvare un piano, soprattutto, capendo bene, sin dall’inizio, chi dovrà essere l’ente attuatore che finalmente condurrà il territorio alla ricostruzione almeno dell’edilizia religiosa.

La necessità di indicare i responsabili delle procedure attuative vere e proprie aveva aperto il dibattito tra tutte le parti coinvolte, appunto, la Curia, il comune e lo Stesso Ministero. Un dibattito che sta producendo nuove lungaggini e perdite di tempo. Ieri il tentativo di dare una svolta all’impasse.

Speriamo che i risultati non siano quelli prodotti sin qui, con tutti i lavori bloccati, anche quelli post sisma di messa in sicurezza, mentre gli enti attuatori, addirittura, nominati dall’altro commissario sismico, quello all’emergenza Giuseppe Grimaldi, latitanti.

Schilardi cerca gli enti attuatori

Così, se sul Santuario di Santa Restituta il commissario Prefettizio Simonetta Calcaterra ha trovato l’accordo con i prelati del vescovo Pietro, demandando alla Curia e alla Soprintendenza ogni onere, non è cosi in quel che è resta del territorio dei tre comuni terremotati.

E’ stato lo stesso commissario Schilardi a compulsare gli enti attuatori, i comuni e la diocesi affinché si attivassero per ricostruire, uscendo dall’attuale stato di inerzia attuativa.

La nota commissariale è la n.3255/cs/Ischia del 13.01.2020. Il Commissario alla Ricostruzione, in vista dell’approvazione del 1° Piano degli interventi previsti per i luoghi di culto , chiedeva un elenco di tutti gli edifici pubblici e/o opere pubbliche danneggiate dal sisma del 21 agosto che necessitano di interventi di riparazione/ricostruzione. Con una precedente nota, la n.3109/cs/Ischia del 29.11.2019 lo stesso Commissario, relativamente agli edifici di culto, chiedeva di comunicare chi tra il Comune e la Curia Vescovile dovesse essere il soggetto attuatore degli interventi, per la successiva assegnazione dei finanziamenti.

La decisone.

Il punto sulla nomina degli enti attuatori. Chiara la decisone al termine del summit. Si procederà in base alla proprietà del bene ed ai vincoli. Per le chiese vincolate: ente attuatore soprintendenza. Per le chiese non vincolate (es. Addolorata): la diocesi non vuole fare il soggetto attuatore e quindi farà una convenzione forse col Comune. Per la parrocchia della Maddalena: ente attuatore il comune. Per il Convento dei Padri Passionisti: ente attuatore come privato perché non sottoposto alla Diocesi. Poi ci sono gli edifici delle suore Villa Iaccarino. Avendo una chiesa all’interno sono edifici di culto e quindi vale il criterio di cui sopra. Villa “La Camera” ha una trattativa per vendita si deve accertare.