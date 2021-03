Private spa: un modello da considerare | #4WD

Ieri, nel corso di un giro per il nord Italia, mi sono imbattuto per la prima volta in un private spa concept. In sostanza, l’ottimo hotel che ospitava me e mia moglie ci ha proposto di accedere in via esclusiva, per due ore, ad una mansarda di circa 70 mq posta al di sopra della piscina coperta: Jacuzzi per due, sauna, bagno turco, doccia emozionale, zona relax con un divano e un materasso a pavimento, unitamente a due brocche d’acqua gassata e non, oltre a una ricchissima tagliata di frutta. Al termine delle due ore, l’ambiente sarebbe stato interamente sanificato e pronto, eventualmente, ad accogliere altri due ospiti in tutta sicurezza e privacy.

Credo che anche ad Ischia, non appena il graduale completamento del piano vaccinale ci consentirà di accogliere nuovamente turisti, molte strutture potrebbero adottare questo modello, anche per svecchiare un po’ quello che è il concetto wellness sulla nostra Isola. A onor del vero, sono tantissimi i reparti termali che, tra i settanta circa presenti dentro e fuori dagli hotels, hanno evoluto la propria offerta nel corso degli ultimi anni; ancora troppi, però, sono ancorati ai modelli anni settanta che abbracciano troppo il format terapeutico (importantissimo, per carità) tralasciando, al tempo stesso, quella domanda che in altre località termali ha preteso ed ottenuto sensibili cambiamenti.

Va ricordato, giusto per la cronaca, che noi ad Ischia non abbiamo assolutamente nulla da doverci inventare, perché la ricchezza delle nostre acque e le loro proprietà bastano da sole a garantire un concetto di benessere naturale praticamente unico al mondo. E’ altrettanto vero, però, che la gestione ed il contorno, in molti casi, lasciano ancora abbastanza a desiderare, tant’è che molti tra i migliori professionisti locali del settore hanno già da tempo preferito allontanarsi da Ischia, non solo per allungare la loro stagione lavorativa, ma anche per trarvi una più adeguata realizzazione professionale.