Principio di incendio al comune di Ischia, l’intervento dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco

Nel primo pomeriggio di giovedì 20 agosto una alta colonna di fumo grigio ha destato non poche preoccupazioni per i presenti all’interno della sede comunale di Ischia in via Iasolino.

Un incendio, fortunatamente di controllabili dimensioni, si era originato all’interno dell’area (aperta ma racchiusa dall’edificio stesso) destinata alla raccolta dell’immondizia prodotta dagli uffici che viene raccolta poi dagli addetti.

Tanto spavento per chi ha visto i corridoi riempirsi di fumo e la colonna alzarsi dai finestroni alla base del tetto dello stabile. Fortunatamente nella vicina Piazza Antica Reggia vi era presente una auto dei Carabinieri della Stazione di Ischia che, prontamente, si sono recati all’interno del palazzo comunale. Individuato il luogo d’origine dell’incendio, hanno provveduto a spegnere il tutto con l’utilizzo degli estintori presenti nell’area.

Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco di Ischia che hanno completato l’opera di spegnimento e messo in sicurezza la zona interessata dalle fiamme.

Dalle prime ricostruzioni è molto possibile che l’incendio si sia originato da una distrazione di qualcuno di passaggi che, forse, ha gettato un mozzicone di sigaretta non spento sufficientemente.