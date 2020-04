Primo maggio, Sting nel cast del Concertone

ROMA (ITALPRESS) – Sting completa il cast musicale del Concerto del Primo Maggio di Roma. L’artista si esibira’ dal suo studio a Londra.

Il Concerto del Primo Maggio andra’ in onda domani, dalle 20.00 alle 24.00, in diretta su Rai3 e in contemporanea su Rai Radio2. Il programma sara’ condotto in diretta dal Teatro delle Vittorie da Ambra Angiolini.

(ITALPRESS).