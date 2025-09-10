Primo Celebrin. Le storie di Sandra Malatesta

Quel bel ragazzone sempre sorridente, lo conobbi ormai tantissimi anni fa, sulla nostra spiaggia di San Pietro, dove è praticamente cresciuto, allenandosi spesso per le varie gare di nuoto di fondo a cui partecipava. Primo era nato a Roma da Giovanni Celebrin, che a quel tempo era Corazziere al Vaticano, e da Maria Candia, maestra elementare, il 24 novembre 1960.

Dopo sei anni la famiglia si trasferì prima a Caserta, dove nacque suo fratello Francesco, e poi a Ischia, in via Alfredo De Luca. Primo era un ragazzo altissimo, dal fisico equilibrato e dal sorriso luminoso e allegro. Fu durante i Giochi della Gioventù del 1977, allo Stadio San Paolo, che nella fase provinciale Primo e Ilia si conobbero e galeotto fu proprio lo sport. Lui medaglia d’oro per il liceo scientifico nel lancio del disco e lei medaglia d’oro per il liceo classico Scotti nel salto in lungo. Nel 1978 si fidanzarono e dopo nove anni si sposarono, esattamente nel 1987.

Una coppia unita oltre che dall’amore, anche dalla passione per lo sport. Primo ne ha praticati parecchi, dal nuoto di fondo alla pallavolo, ma dove ottenne risultati notevoli fu nel 1984, nel lancio del disco, con il primato di 49.42 e detenendo il titolo per dieci anni. Fu allenato da Angelo Roia, amico a cui è stato sempre legato.

Ma Primo amava anche studiare e, dopo il liceo, si iscrisse a Giurisprudenza, si laureò, e per i primi anni fece pratica forense a Napoli, nello studio Cappiello, per poi, da avvocato, restare per 30 anni fino a quando ci lasciò per sempre, nello studio associato con l’avv. Giuseppe Di Meglio, al quale era legato da un rapporto di stima e di affetto. Nel 1989 nacque il primo figlio di Ilia e Primo, Gianfranco, e nel 1993 Maria Teresa. Si trovarono a vivere, trent’anni fa, la disabilità di Gianfranco, che rientra nello spettro autistico. Un periodo in cui si sapeva ancora poco e in cui loro due furono presenti e aiutarono il loro figlio a incanalare le sue passioni, guidandolo con amore e cercando interventi giusti.

Gianfranco è un ragazzone alto che somiglia a Primo, e ricordo che alle medie riusciva a fare lavori su collegamenti elettrici di case e di aziende. Ilia nel frattempo insegnava educazione fisica al Mattei, continuando a vincere premi negli sport che praticava, così come Primo nel tempo libero. Purtroppo certe volte la vita nota persone speciali, buone, gentili, e quasi ne diventa gelosa. E Primo fu colpito da un colangiocarcinoma, e fu forte nel curarsi, sperando e lottando, ma quel male non gli diede tregua e il 24 luglio del 2019 lo portò via per sempre. Primo era amato e benvoluto da tutti, era un gran signore nei modi di fare, era un uomo mite, un uomo legato alla famiglia, un bravo atleta, un serio professionista, e potrei continuare ancora.

Fu un grande dolore che non passa e che Ilia vive continuando a impegnarsi e a vincere nel suo sport, sicura che quel suo uomo le sta sempre accanto e partecipa con lei e la spinge a non fermarsi. Io amo Ilia, che è stata anche nella squadra di pallavolo che, insieme a Dedo Virgili, ad Antonio Pinto, a Franco Pilato, a Giovanni Di Scala e ad altri, fondammo per spingere tante ragazze a vivere questo sport.

Primo e Ilia, Ilia e Primo, due belli insieme, due giovani sportivi spesso in tuta, due genitori forti e presenti, che la vita ha separato, ma che non ha fatto i conti con i sentimenti di questa coppia, che continua a vivere nei pensieri e nei ricordi, e che, come diceva Sant’Agostino, “Non smettere di chiamarmi solo perché non mi vedi, continua a chiamarmi: sono nella stanza accanto”.

Ringrazio Ilia De Angelis per aver collaborato con me